Erdoğan’dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanılan şampiyonluklar dolayısıyla İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, Şampiyon olan Voleybol ve Hentbol Takımlarımızı da kutladı.