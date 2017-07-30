 Erdoğan’dan tebrik – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Erdoğan’dan tebrik

    Erdoğan’dan tebrik
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanılan şampiyonluklar dolayısıyla İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir'e tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, Şampiyon olan Voleybol ve Hentbol Takımlarımızı da kutladı.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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