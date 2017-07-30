Deaflympics 2017 Samsun 'en iyisi' oldu
Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, 23’üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın (Deaflympics 2017 Samsun) en iyi Deaflympics olarak tarihe geçtiğini söyledi.
ICSD Başkanı Rukhledev: Deaflympics 2017 Samsun en iyi Deaflympics oldu
Deaflympics 2017 Samsun'un en iyi Deaflympics olarak tarihe geçtiğini vurgulayan ICSD Başkanı Valery Rukhledev, "Deneyimlerime göre 2005'te yapılan Deaflympics, Avustralya'da yapılmıştı ve çok güzel bir organizasyondu. Bundan daha iyi bir Deaflympics olabilir mi diye düşünüyordum. Sonra 2009 Deaflympics Chinese Taipei'de yapıldı. 2005'teki oyunların daha da iyisini yapmışlardı. Orda da yine bundan daha iyi yapılabilir mi diye düşünmüştüm. Fakat Türkiye ve Samsun organizasyonu daha da yükseltti. Özellikle teknolojik açıdan, bilgi akışı açısından, tesisler açısından çok iyi iyiydi. Türkiye şu anda en iyi Deaflympics olarak tarihe geçti. Şu anda üye sayımız yükseliyor. Birçok ülke Deaflympics ve ICSD'ye üye olmak istiyorlar. Türkiye'ye ve Samsun'a bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Baltacı: Deaflympics 2017 Samsun'a yüzde 99.5 başarı notu verildi
Deaflympics 2017 Samsun'a çok yüksek bir başarı puanı verildiğinin altını çizen Deaflympics 2017 Samsun Organizasyon Komitesi Genel Koordinatörü Serkan Baltacı, "Deaflympics 2017 Samsun birçok ilke imza attı. Biz bu olimpiyatlara düğünümüz varmış gibi hazırlandık. Bu düğünde erkek tarafı da kız tarafı da bizdik. En iyisini yapmak için yola çıktık ve birçok ilki de başardık. Bugün de oyunların sonuna geldik. Samsun'da 97 ülkeyi ağırladık. ICSD Başkanı organizasyonun başarı oranını yüzde 99.5 olarak kendi ağzından açıkladı. Deaflympics Samsun 2017 dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olarak tarihe geçti. 21 branş ile en fazla spor branşı olan Deaflympics'i organize ettik. Golf branşı ilk defa Samsun'da yapıldı. Deaflympics Samsun 2017 Türkiye tarihinin en geniş katılımlı, 3 bin 148 sporculu organizasyonunu yaptık. Sadece Samsun'a bu süreçte 8 binin üzerinde akredite yapan yabancı misafir geldi. 28 müsabaka tesisinde 40'ın üzerinde spor tesisi kullanıldı. Bu tesislerde bin 118 müsabakaya ev sahipliği yaptık. Toplamda bin 504 madalya sporculara takdim edildi. İlk konuşan maskot, spor tarihinde Samsun'da yer aldı. Tarihin en çok madalya kazanan milli takımı burada ortaya çıktı. 2013 Sofya'da 33 madalya ile 7. sırada bitirmiştik. Milli Takımımız Samsun'da son müsabakalar hariç 4. sırada ve toplamda 42 madalyası var. Bugünkü müsabakalarla beraber madalya sayımız daha da artabilir. Takım sporlarında ilk kez altın madalyalarımızı aldık. Bunlar ilerleyen organizasyonlarda daha da gelişebilir" diye konuştu.
Ayrıca toplantının sonunda 2021 yılında yapılacak Deaflympics'in Dubai ve New Jersey şehirlerinde yapılması için iki şehrin ülkeleriyle görüşülmeye devam edildiğinin bilgisi verildi.
- 30 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:15
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Hayırlı olsun
Toplam 11
Yorum
Salih Burak eger kotu baslarsa, cok fena tepki alir seyricide. Yonetim buyuk risk aliyor. Sonlari olabilir.
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Van Persie yolcu
Toplam 13
Yorum
FenerliBey Eğer bu iddianın doğruluk payı var ise hiç durulmadan satılması lazım, Van Persie bitmiş, yerine diri ve sağlam oyuncu almak daha mantıklı.
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Fernando'dan G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım
Toplam 11
Yorum
Gs Sen futbolcu içinmi o sahaya gidiyorsun yoksa gs ruhu için mi ? İlk önce kendinle bunu şavaş sonra yorum yaparsınız arkadaşlar teşekkür edrm
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