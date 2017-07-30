 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Yazıcı'ya tebrik telgrafı – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ya tebrik telgrafı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merve Yazıcı'ya tebrik telgrafı

    , 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli tekvandocu 'yı kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında, tekvando branşında altın madalya kazanan Yazıcı'ya tebrik telgrafı gönderdi.

    Yazıcı, 49 kilo finalinde Rus Evelina Karpinskaia'yı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:36
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