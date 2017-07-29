Tekvandoda 2 gümüş madalya
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Selver Şeker altın, Muhammed Güler ise gümüş madalya kazandı.
Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar +67 kilo finalinde Selver Şeker, İranlı Mouna Shiritazehgheshlagh ile karşılaştı.
Milli tekvandocu, rakibini 15-9 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Muhammed Güler ise erkekler 68 kilo finalinde Rus Aleksei Zastrozhin'in karşısına çıktı. Müsabakayı 19-8 kaydeden milli tekvandocu, gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.
Ahmet Hakan Tuna, erkekler 58 kilodaki bronz mücadelesinde Rus Kazbek Latipov'a 20-18 yenildi.
Kadınlar 67 kilodaki üçüncülük maçında ise Yıldız Bekil, Yunanlı Maria Fouledaki'ye 21-14 mağlup oldu.
- 29 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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'Ben Arfa' için G.Saray'dan da açıklama geldi
Toplam 13
Yorum
ağlaaaa durmak yok ağlamaya devam :) paranız bittyise söyleyin o beğenmediğiniz dursun özbek size harçlık versin
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Cenk Ergün gündem yarattı
Toplam 4
Yorum
Free GS oynamak yönetici olamak ucuzladı yazık hemde cok yazık
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Aysal’la yarışıyor
Toplam 25
Yorum
Gs1905 Bu kadar transfer yapıp başarısız olacağına bari ünal Aysal kalsaydı da şampiyon olurduj
Tekvandoda 2 gümüş madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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