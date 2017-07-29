 Tekvandoda 2 gümüş madalya – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Tekvandoda 2 gümüş madalya

    Tekvandoda 2 gümüş madalya

    Samsun'da düzenlenen 'nda milli tekvandocular altın, ise gümüş madalya kazandı.

    Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar +67 kilo finalinde , İranlı Mouna Shiritazehgheshlagh ile karşılaştı.

    Milli tekvandocu, rakibini 15-9 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

    ise erkekler 68 kilo finalinde Rus Aleksei Zastrozhin'in karşısına çıktı. Müsabakayı 19-8 kaydeden milli tekvandocu, gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

    Ahmet Hakan Tuna, erkekler 58 kilodaki bronz mücadelesinde Rus Kazbek Latipov'a 20-18 yenildi.

    Kadınlar 67 kilodaki üçüncülük maçında ise Yıldız Bekil, Yunanlı Maria Fouledaki'ye 21-14 mağlup oldu.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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