Tekvando'da 5 madalya

Samsun'un ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda Türkiye, 5 kategoride 5 madalya aldı.

Erkekler tekvando-pumse bireyselde Ali Karaca altın madalya elde etti. Türkiye, Elif Yenigün, Ayşegül Gökkaya ve Aslıhan Savan Kuş'un oluşturduğu takım kategorisinde yine altın madalyaya uzandı.

Ay-yıldızlılar, İbrahim Atamer, Zeki Çalışkan ve Ali Karaca'nın oluşturduğu erkekler takım kategorisinde ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milliler, kadınlar bireyselde Ayşegül Gökkaya ile gümüş, İbrahim Atamer ve Aslıhan Savan Kuş'un oluşturduğu eşli takımla da bronz madalya kazandı.



FIRAT: "MADALYA ALMAYAN SPORCUMUZ YOK"

Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü Numan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ilk defa Türkiye'nin tekvando-pumse müsabakalarına katıldığını ve 5 kategoride de madalya kazandıklarını söyledi.

Emeklerinin karşılığını aldıklarını aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Daha fazla altın madalya bekliyorduk ama 2 altın, 2 gümüş ve 1 de bronz almayı başardık. Bu bizim için büyük bir başarı. Daha önce bu branşta Türkiye'nin altın madalyası olmadığı için bu olimpiyatlar çok önemliydi. Ev sahipliği yaptığımız organizasyonda 5 kategoride de madalya almamız mutluluk vericidir. Madalya almayan oyuncumuz yok. Biz Güney Kore'yi geçerek genel klasmanda da şampiyon olmayı hedefledik ama onları geçemedik. Çünkü onların ata sporları. İnşallah bir sonraki olimpiyatlarda bunu gerçekleştiririz."