 Polonya’da iki madalya – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
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    28 Temmuz 2017, Cuma
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    Polonya’da iki madalya

    Polonya’da iki madalya

    Polonya'da düzenlenen Dünya Oyunları'nda dün karateciler sahneye çıktı.

    4 yılda bir yapılan ve her kategoriden dünyanın en iyi 10 sporcusunun yer aldığı oyunlarda Serap Özçelik ve Uğur Aktaş, bronz madalyanın sahibi oldu. 50 kiloda tatamiye çıkan Serap ile 84'te mücadele eden Aktaş, 3.'lük karşılaşmalarında rakiplerine şans tanımadı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
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