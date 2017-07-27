Türkiye en çok madalyayı minderde aldı
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları tamamlandı. İşitme Engelli milli güreşçiler serbest ve greko-romen stillerde 5 tanesi altın olmak üzere toplam 11 madalya kazandı.
Deaflympics Samsun 2017'de güreş müsabakaları serbest stildeki yarışmaların ardından sona erdi. Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı iki stilde toplam 11 madalya alarak mindere damga vurdu.
Sofya Deaflympics 2013'te 10 madalya ile en fazla madalya aldığımız branş olma özelliğini kazanan güreş, Samsun'da da en fazla altın kazandığımız branş oldu. İşitme Engelli milli güreşçilerimiz Türkiye'ye 5 altın, 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandırdı.
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk madalyalar greko-romen stilden geldi. Greko-Romen stilde İlhan Çıtak 98kg, Kadir Kuş 75kg, Mehmet Ali Yiğit 59kg, Muhammed Akdeniz 71 kiloda altın kazanırken, Ahmet Talha Kacur 80kg, Celal Koçak da 66 kiloda bronz aldı.
Serbest stildeki yarışmalarda ise İlhan Çıtak 97 kiloda altın alırken, Dursun Gözel 86kg, Mehmet Ali Yiğit 61kg, Onur Arı 65kg, Ercan Gör 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"
İşitme Engelliler Güreş Milli Takım Antrenörü Rüstem Koyuncu, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Çok şükür, çocuklarımız ellerinden geleni yaptılar. İki altın beklediğimiz sporcumuz muvaffak olamadı bizi üzdü. Çok daha başarılı olabilirdik ama yine de serbest ve greko-romen sporcu ve antrenör ekibi olarak çok iyi hazırlandık. Ülkemizi sevindirdiysek ne mutlu bize. Bence müsabakalar çok iyi geçti. 11 madalya ülkemize armağan olsun" dedi.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 24
Yorum
GS FOREVER Tamamen formalite olduğunu düşünüyorum, terimin istifası biliniyordu ve beklendi, şimdi zamanı geldi. İmparator ihtimali daha fazla bence...
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Fatih Terim-TFF olayının perde arkası
Toplam 6
Yorum
alibeker İstifa eden tazminat alamaz. Demek ki kovuldu; işine son verildi ki tazminat konuşuluyor!
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 58
Yorum
alibeker Fatih, büyük ihtimalle kovuldu, o yüzden tazminat konuşuluyor. Çünkü istifa eden tazminat alamaz.
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