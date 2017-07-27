Türkiye en çok madalyayı minderde aldı

Deaflympics Samsun 2017'de güreş müsabakaları serbest stildeki yarışmaların ardından sona erdi. Türkiye İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı iki stilde toplam 11 madalya alarak mindere damga vurdu.



Sofya Deaflympics 2013'te 10 madalya ile en fazla madalya aldığımız branş olma özelliğini kazanan güreş, Samsun'da da en fazla altın kazandığımız branş oldu. İşitme Engelli milli güreşçilerimiz Türkiye'ye 5 altın, 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandırdı.



23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk madalyalar greko-romen stilden geldi. Greko-Romen stilde İlhan Çıtak 98kg, Kadir Kuş 75kg, Mehmet Ali Yiğit 59kg, Muhammed Akdeniz 71 kiloda altın kazanırken, Ahmet Talha Kacur 80kg, Celal Koçak da 66 kiloda bronz aldı.

Serbest stildeki yarışmalarda ise İlhan Çıtak 97 kiloda altın alırken, Dursun Gözel 86kg, Mehmet Ali Yiğit 61kg, Onur Arı 65kg, Ercan Gör 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.



"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

İşitme Engelliler Güreş Milli Takım Antrenörü Rüstem Koyuncu, sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Çok şükür, çocuklarımız ellerinden geleni yaptılar. İki altın beklediğimiz sporcumuz muvaffak olamadı bizi üzdü. Çok daha başarılı olabilirdik ama yine de serbest ve greko-romen sporcu ve antrenör ekibi olarak çok iyi hazırlandık. Ülkemizi sevindirdiysek ne mutlu bize. Bence müsabakalar çok iyi geçti. 11 madalya ülkemize armağan olsun" dedi.