 Kürekte milli kadro belli oldu – Fotomaç – 27 Temmuz 2017
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    27 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kürekte milli kadro belli oldu

    Kürekte milli kadro belli oldu

    Polonya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Yarışları'na katılacak milli sporcular belirlendi.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Eylül'de Kruszwica şehrinde yapılacak şampiyonada 3 milli sporcu yer alacak.

    Sonat Doğan'ın antrenörlüğündeki milli takım, Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal (Fenerbahçe) ve Enes Yenipazarlı'dan (Galatasaray) oluşacak.

    1. 27 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:26
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