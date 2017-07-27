Kürekte milli kadro belli oldu
Polonya'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kürek Yarışları'na katılacak milli sporcular belirlendi.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3 Eylül'de Kruszwica şehrinde yapılacak şampiyonada 3 milli sporcu yer alacak.
Sonat Doğan'ın antrenörlüğündeki milli takım, Mert Kaan Kartal, Fatih Ünsal (Fenerbahçe) ve Enes Yenipazarlı'dan (Galatasaray) oluşacak.
- 27 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:26
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Hedef gruplar
Toplam 10
Yorum
aykut acilen milli takımın başına geçmelidir.
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Terim G.Saray’a Güneş Milli Takım’a
Toplam 50
Yorum
Kartal IN HIç hayal etme.. Günes'in BJK'daki gÖrevi bitmedi ki Terim'in GS'den kaçtigi gibi kaçsin. Yilmaz Vural Mehmet Özdilek gibi iyi hocalar var.
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Lucescu ile masaya oturuldu
Toplam 21
Yorum
boz cook dogru hamle...bu habere cook sevindim...luce bir futbol profesörü
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