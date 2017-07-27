Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımı'nı çeyrek finalde yenerek adını son 4 ekip arasına yazdıran İtalya'nın takım kaptanı Simona Cascio, yaptığı açıklamada, "Bu, gördüğüm en iyi organizasyon diyebilirim." dedi.

Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve Samsun'u çok sevdiğini belirten İtalyan oyuncu, "Türkiye'yi çok güzel buldum. Özellikle kebabı çok beğendim. Sofya 2013 Olimpiyatları'na katılma şansı bulamamıştık ama bu organizasyon, daha önce katıldıklarımın arasında favori durumda. Özellikle açılış seremonisini çok beğendim." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar çok güler yüzlü"

Simona Cascio, Türkiye'de insanların kendilerine çok yardımcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de insanlar çok güler yüzlü. Bize çok içten ve samimi davrandılar. Bize misafirperverliklerini gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha önce Türkiye'de yaşanan olayları duymuştum. Türkiye'ye gelmeden önce kafamda güvenlik konusunda birkaç soru işareti vardı ama geldiğimde gördüm ki gerçekten korkulacak hiçbir şey yok."

Zupan: "Türkiye'yi çok seviyorum"

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Slovenya Erkek Milli Basketbol Takımı adına mücadele eden Miha Zupan, Türkiye'yi çok sevdiğini aktardı.

Profesyonel kariyerini dört yıldır Türkiye'de sürdüren Sloven oyuncu, "Türkiye'yi çok seviyorum. Dört yıldır burada yaşıyorum. İnsanları, yemekleri, doğası, havası ve her şeyinden çok memnunum. En çok Ankara'yı beğendim. İzmir ve İstanbul, favori şehirlerim arasında." diye görüş belirtti.

Zupan, Samsun'daki organizasyonun çok iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım çok memnun kaldık. Birçok ülkeye gittim. Orada kendinizi ne kadar güvende hissediyorsanız, Türkiye'de de aynı şekilde. Türkiye'ye hiçbir şeyden korkmadan, rahat bir şekilde geldim. İşitme engelliler benim için profesyonel basketboldan daha önde. Basketbolu bırakmayacağım. Bu mesleği çok seviyorum. Gençlerin beni örnek alması kendi adıma çok önemli. Benim gibi işitme engelli basketbolcuların yetişmesi, kendi adıma gurur verici olur."

Sushkevych: "Türk seyircilere teşekkür ediyoruz"

Ukrayna Engelliler Spor Komitesi Başkanı Valeriy Sushkevych, Türk seyircilere teşekkür etti.

Olimpiyatların farklı bir organizasyon olduğunu aktaran Sushkevych, "Türk seyircileri çok seviyorum çünkü çok duygusallar. Her zaman onlardan takımıma çok destek buldum. Bu, benim için kesinlikle çok önemliydi. Voleybolda, basketbolda ve diğer oyunlarda Ukrayna takımı için onlardan destek aldık. Türk seyircilere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sushkevych, Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu sözlerine ekledi.