Yelken gözünü Deaflympıcs'e dikti
Samsun Deaflympics'te 21 branşta mücadeleler sürerken, bir sonraki oyunlardan itibaren organizasyonun bir parçası olmak isteyen branşlar da kendilerini göstermeye çalışıyor.
Yaz Olimpiyatları'nda yer almasına rağmen Deaflympics'te bulunmayan yelken branşının tanıtılması için Polonya'dan bir ekip Samsun'a gelerek, Samsun Yelken Kulübü'nde tanıtım etkinlikleri düzenledi.
Sekiz yaşından beri yelken sporuyla ilgilendiğini söyleyen Tomasz Guminski,18 senedir de bu sporun eğitmenliğini yapıyor. Polonyalı yelkenci, babası ve çocuklarının da dahil olduğu ekibiyle Almanya, Rusya ve İngiltere'nin de bulunduğu farklı ülkeleri gezerek yelken sporunun işitme engelliler dünyasında yaygınlaşması için çaba harcıyor. Ekibin asıl hedefi ise yelken sporunu Deaflympics'e dahil edebilmek.
800 KELİMELİK BİR DİL OLUŞTURULDU
Yelken sporunda koordinasyonun önemi çok büyük. Guminski ve ekibi duyma engelli kişiler için oluşturdukları 800 kelimelik bir dil ile tüm potansiyel aksaklıklara karşı önlemlerini almış durumdalar. Guminski, "İletişim kurmakta herhangi bir problem yaşamıyoruz. İşaret dili sayesinde uzak da olsa iletişim kurabiliyoruz. Bununla alakalı oluşturduğumuz kurallar sayesinde iletişime kolayca geçebiliyorsunuz. Kitabımızda halihazırda bu terimler mevcut. Sesinizi çok uzağa belki duyuramazsınız ama insanlar sizin elinizi görebiliyor" diye konuştu.
Şu an 15 ülke ile temas halinde olduklarını belirten Guminski, yelken dalında sporcu sayısını arttrarak bir sonraki Deaflympics'te yer almak istediklerini söyledi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:46
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Kartal kaçamadı
Toplam 2
Yorum
Şanlı1903 Bu sene forvetsiz başarısız bir sezon olacak gibi görünüyor, Aboubakarı kaptırdık rakipler bombaları patlattı, bir an önce forvet alınmalı.
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Süper başlayacağız
Toplam 3
Yorum
Go Beck alamanya ! la Beck geçen sezon topa ayagini adam gibi sokamadin diye kirmizi gördün Kiev'den 6 tane yedik. Dünde izledim senden bi cacik olmaz !
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 30
Yorum
bir fbli olarak biz fbli olarak 10num bulamazken adamlar dunyada ender 10num wesleyi yollayip bunu aldilar valla yazik gs fb ayni yonetiyo basarizlik bundan
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