 Yelken gözünü Deaflympıcs'e dikti – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    gözünü Deaflympıcs'e dikti

    Yelken gözünü Deaflympıcs'e dikti

    Samsun Deaflympics'te 21 branşta mücadeleler sürerken, bir sonraki oyunlardan itibaren organizasyonun bir parçası olmak isteyen branşlar da kendilerini göstermeye çalışıyor.

    Yaz Olimpiyatları'nda yer almasına rağmen Deaflympics'te bulunmayan branşının tanıtılması için Polonya'dan bir ekip Samsun'a gelerek, Samsun Yelken Kulübü'nde tanıtım etkinlikleri düzenledi.

    Sekiz yaşından beri yelken sporuyla ilgilendiğini söyleyen Tomasz Guminski,18 senedir de bu sporun eğitmenliğini yapıyor. Polonyalı yelkenci, babası ve çocuklarının da dahil olduğu ekibiyle Almanya, Rusya ve İngiltere'nin de bulunduğu farklı ülkeleri gezerek yelken sporunun işitme engelliler dünyasında yaygınlaşması için çaba harcıyor. Ekibin asıl hedefi ise yelken sporunu Deaflympics'e dahil edebilmek.

    800 KELİMELİK BİR DİL OLUŞTURULDU
    Yelken sporunda koordinasyonun önemi çok büyük. Guminski ve ekibi duyma engelli kişiler için oluşturdukları 800 kelimelik bir dil ile tüm potansiyel aksaklıklara karşı önlemlerini almış durumdalar. Guminski, "İletişim kurmakta herhangi bir problem yaşamıyoruz. İşaret dili sayesinde uzak da olsa iletişim kurabiliyoruz. Bununla alakalı oluşturduğumuz kurallar sayesinde iletişime kolayca geçebiliyorsunuz. Kitabımızda halihazırda bu terimler mevcut. Sesinizi çok uzağa belki duyuramazsınız ama insanlar sizin elinizi görebiliyor" diye konuştu.

    Şu an 15 ülke ile temas halinde olduklarını belirten Guminski, yelken dalında sporcu sayısını arttrarak bir sonraki Deaflympics'te yer almak istediklerini söyledi.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:46
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