Milliler finale kaldı

Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunları voleybol müsabakalarında Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İran ile karşı karşıya geldi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, Türkiye, İran karşısında ilk iki seti 25-18 ve 25-19'luk skorlarla 2-0 sıfır öne geçti. Üçüncü set ise 25-20'lik skorla İran'ın oldu. Dördüncü sete hızlı başlayan milliler, seyircinin de desteğiyle 25-20 aldı. Maçı 3-1 kazanan milli takım, finale yükseldi.



Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, müsabaka sonunda millileri tebrik ederek, toplu fotoğraf çektirdi.