Milliler finale kaldı
23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İran'ı 3-1 yenerek finale kaldı.
Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunları voleybol müsabakalarında Erkek Milli Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İran ile karşı karşıya geldi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, Türkiye, İran karşısında ilk iki seti 25-18 ve 25-19'luk skorlarla 2-0 sıfır öne geçti. Üçüncü set ise 25-20'lik skorla İran'ın oldu. Dördüncü sete hızlı başlayan milliler, seyircinin de desteğiyle 25-20 aldı. Maçı 3-1 kazanan milli takım, finale yükseldi.
Karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Osman Aşkın Bak, müsabaka sonunda millileri tebrik ederek, toplu fotoğraf çektirdi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:26
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"Yeniden Dünya Kupası için..."
Toplam 59
Yorum
Düsseldorf'lu F.T. GITMEYE MÜSAIT (!) OLDUGU için bırakıp gider ! Senol Hocanınsa "müsait olma" anlayışı farklı oldugu için birakıp gitmez !
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Fenerbahçe'den taraftarlara teşekkür
Toplam 4
Yorum
lucas lima valbuena gibi yaptı kardeşim o da sarı lcivert kalp koydu gelicektir kesin
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 94
Yorum
özgur terim acaip bı adam takımın başında hoca varken görüşmez bile dursunla değilde ali durust ve ekibi ile gelse daha doğru olur
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