 Karatede şov sürüyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Karatede şov sürüyor

    Karatede şov sürüyor

    Olimpiyatlarda dün sahneye çıkan Gamze Keresteci altın; Volkan Kardeşler, Rümeysa Akyüzlü, Melek Dereköy ise bronz kazandı.

    Samsun'da devam eden 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na karateciler damgasını vurdu. Önceki gün bu branşta 4 madalya kazanan karatecilerimiz, dün de 4 kez kürsüye çıktı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda erkekler 75 kilo kumitede Volkan Kardeşler, kadınlar 61'de Rümeysa Akyüzlü ve 68'de Melek Dereköy, 3.'lük maçlarında rakiplerini yıkarak, bronz madalyaların sahibi oldu. Mindere çıkan son karetecimiz Gamze Keresteci ise 68 kilo finalinde Rus Vasilyevna'yı devirip, altın madalyayı boynuna taktı. Türkiye, karatede iki günde 8 madalya kazanırken, bu branştaki müsabakalar bugün sona erecek.

    ÇITAK'TAN ALTIN GELDİ
    'nda sporcularımız serbest güreşte birer altın ve bronz madalya kazandı. İlhan Çıtak (üstte), 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko ile karşılaştı. Çıtak, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı. 65 kiloda ise Onur Arı ise Rus Chemposov'u yenip bronz aldı.

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    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:40
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