Karatede şov sürüyor
Olimpiyatlarda dün sahneye çıkan Gamze Keresteci altın; Volkan Kardeşler, Rümeysa Akyüzlü, Melek Dereköy ise bronz kazandı.
ÇITAK'TAN ALTIN GELDİ
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda sporcularımız serbest güreşte birer altın ve bronz madalya kazandı. İlhan Çıtak (üstte), 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko ile karşılaştı. Çıtak, rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı. 65 kiloda ise Onur Arı ise Rus Chemposov'u yenip bronz aldı.
SAMSUN'DAN HABERLER
Muhammed gümüşü kaptı
Milli atlet Muhammed Çakır, çekiç atmada gümüş madalya aldı. İlkadım Atletizm Sahası'ndaki finalde 55,91 metrelik atış yapan milli sporcumuz, olimpiyat ikincisi oldu.
ABD'ye set vermedik: 3-0
Erkek Voleybol Milli Takımımız, ABD'yi 3-0 ( 25-17, 25-13, 25-18) yenerek yarı finale çıktı.
ABD'den set alamadık: 0-3
Kadın Voleybol Milli Takımı, ABD'ye 3-0 (14- 25, 16-25, 12-25) yenilip çeyrek finalden oldu.
Ukrayna'ya yenildik: 57-72
Erkek Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde Ukrayna'ya 72-57 mağlup oldu.
Betül'den güzel derece
Milli yüzücümüz Reyhna Betül Küçük, 100 m. kurbağalamada finalinde 5'inci oldu.
Futbolda İran'ı 4'ledik: 4-0
Futbolda İran'ı 4-0 geçen Türkiye, Almanya'yı 2-1 yenen Mısır'la yarı final oynayacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:40
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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