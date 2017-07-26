 Bursa BB masa tenisinde, Noskova'yı kadrosuna kattı – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Bursa BB masa tenisinde, Noskova'yı kadrosuna kattı

    Bursa BB masa tenisinde, Noskova'yı kadrosuna kattı

    Geçtiğimiz sezon Kadınlar Süper Ligi, Türkiye Kupası ve ETTU Kupası'nı da kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, Rus Iana Noskova'yı da renklerine bağladı.

    Bursa Büyükşehir Belediyespor, İç transferde Melek Hu ve Simay Kulakçeken ile sözleşme yeniledi. Dış transferde de Damla Özer, Singapurlu Zeng Jiang ve Hong Konglu sporcu Lee Hoo Ching'in ardından son olarak Rus Iana Noskova'yı da renklerine bağladı.
    Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Şube Sorumlusu Fehim Ferik bu yıl Türkiye'yi ETTU Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururu yaşayacaklarını söyledi.
    Rus Sporcu Iana Noskova ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, yeni takımıyla beraber iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:43
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