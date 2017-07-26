Bursa BB masa tenisinde, Noskova'yı kadrosuna kattı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İç transferde Melek Hu ve Simay Kulakçeken ile sözleşme yeniledi. Dış transferde de Damla Özer, Singapurlu Zeng Jiang ve Hong Konglu sporcu Lee Hoo Ching'in ardından son olarak Rus Iana Noskova'yı da renklerine bağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik bu yıl Türkiye'yi ETTU Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmenin gururu yaşayacaklarını söyledi.

Rus Sporcu Iana Noskova ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile sözleşme imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, yeni takımıyla beraber iyi sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.