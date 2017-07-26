 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

    Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın , bronz madalya kazandı.

    Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda milli takım, yarı finalde Venezuela ile karşılaştı.

    Rakibine 4-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, final şansını yitirdi. Türkiye, bu sonuçla bronz madalyayı elde etti.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.