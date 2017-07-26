2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda milli takım, yarı finalde Venezuela ile karşılaştı.

Rakibine 4-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, final şansını yitirdi. Türkiye, bu sonuçla bronz madalyayı elde etti.