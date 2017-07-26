2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları
Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Kata Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda milli takım, yarı finalde Venezuela ile karşılaştı.
Rakibine 4-1 mağlup olan ay-yıldızlı takım, final şansını yitirdi. Türkiye, bu sonuçla bronz madalyayı elde etti.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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RVP şoku!
Toplam 30
Yorum
bahane elenecek fener. demedi demeyin. takim oynamiyor. dirar valbueana haricinde cöp
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Hasan Çetinkaya, Ben Arfa için Paris'te
Toplam 24
Yorum
kanaryam Bedava baldan tatlıdır diyor baskan ama bu adam işe yara fransızlar bedava bırakmazlardı yeter be bunca verdiginiz zarar
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Belhanda çok çabuk pes etti
Toplam 36
Yorum
UMUT SENİN İÇİN SNAİJDERİ HARCAYAN CAHİL VE DAĞ AYISI TUDOR,BU İKİSİNİ DAHA İYİ GÜNLERİ SEZON BAŞLADIĞINDA İKİSİNİN DE KIYAMETİ O GÜN BAŞLAYACAK
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