"Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum"
Beşiktaş’ın yeni transferi Orkan Çınar, siyah-beyazlı taraftarların takımlarına sahip çıktıklarını dile getirerek, “Bir oyuncu için taraftarının arkasında durmasından daha güzel bir şey yok. Beşiktaş’ın ortamı aile gibi, ona da çok seviniyorum. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum” dedi.
"Armanın ve formanın hakkını vereceğim"
Beşiktaş forması altında başarılı olacağından emin olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisine katkı sağlayacağını dile getiren Orkan, "Taraftarlara şunu söyleyebilirim; hiç kimse benim buraya geldiğime pişman olmayacak, kimseyi mahcup etmeyeceğim, formanın ve armanın hakkını vereceğim. Takıma 100'de 100'ümü her zaman vereceğim. Kimse 'bunu yapamaz edemez' diye düşünmesin, ben kendimden çok eminim. Takım arkadaşlarım çok iyi onların yanında ben de daha iyi olacağıma inanıyorum. Çünkü takımda çok zeki oyuncular var, çok güzel pas trafiği oluşuyor, onların arasında çok iyi katkı yapabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"Kampa katılmak için sabırsızlanıyorum"
Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Quaresma ve Babel'den öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayan genç orta saha oyuncusu, "Quaresma deyince benim aklıma dünya yıldızı bir futbolcu geliyor. Ryan Babel'in de kariyerinde tartışılacak bir şey yok, onlardan çok şey öğreneceğim. Birbirimizden öğrenerek çok güzel yerlere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Cenk ağabeyi Gaziantep'ten geldiği için tanıyorum, Tolgay ağabey ile de diyaloğumuz var. Kampa katılmak için sabırsızlanıyorum" açıklamasını yaptı.
"Şenol Güneş'in elinde büyüyeceğim"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizen Orkan, "Şenol Güneş gibi bir teknik adamla çalışmak her genç oyuncu için önemlidir. Onun elinde büyüyeceğime, başarılara ulaşacağıma, onunla birlikte daha güzel şeyler olacağına eminim. Elimden geleni yapacağım ve Şenol hocanın her sözünü dinleyeceğim" diye konuştu.
"Beşiktaş ortamı aile gibi"
Siyah-beyazlı taraftarların takıma çok büyük destek olduğunu aktaran Orkan Çınar, "Beşiktaş taraftarı zaten çok büyük bir taraftar. Takımlarını çok seviyorlar, oyuncularına sahip çıkıyorlar. Bunlar da benim için çok önemli. Çünkü bir oyuncu için taraftarının arkasında durmasından daha güzel bir şey yok. Çok güven veriyor, çok rahat hissettiriyor. Beşiktaş'ın ortamı aile gibi, ona da çok seviniyorum. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi de heyecan verici. Her şeyin güzel olacağına eminim" dedi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 16:40
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Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 42
Yorum
juan10 Ndiaye 26 yaşında ne dedesi ?
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Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 42
Yorum
juan10 Yerli oyuncuda lazım ilk 11 10 yabancı oldu şimdiden. Yerli oyuncu için takımları araştırmaları lazım. Lig başlayacak az kaldı
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Cenk Ergün transfer için Ankara'ya gitti
Toplam 42
Yorum
balturk ndyae türkiyeye verilecekse bu trabzon olur gs heveslenmesinm.
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