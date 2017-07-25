Serbest güreşte bir altın ve bir bronz madalya

Samsun'da düzenlenen organizasyonda Kavak Spor Salonu'nda serbest güreş müsabakaları yapıldı. Milli güreşçi İlhan Çıtak, 97 kiloda Ukraynalı rakibi Viktor Antypenko'yu 10-0 teknik üstünlükle yenerek altın madalyaya uzandı.



Milli sporculardan 65 kiloda mücadele eden Onur Arı ise Rus Valerii Chemposov'u mağlup ederek bronz madalya aldı.



Bakan Osman Aşkın Bak'tan Milli Güreşçi İlhan Çıtak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Serbest Stilde altın madalya kazanan Milli Güreşçi İlhan Çıtak için tebrik mesajı yayımladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun'da devam eden 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Serbest Stilde altın madalya kazanan Milli Güreşçi İlhan Çıtak'ı yayımladığı mesaj ile tebrik etti.



Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Serbest Stilde 97 kiloda altın madalya kazanan İlhan Çıtak'ı kutluyorum. Milli Güreşçimizin Grekoromen Stilin ardından Serbest Stil'de de altın madalya kazanması bizleri gururlandırdı. Ata sporumuz güreşte Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı dinleten İlhan Çıtak'ın başarılarının devamını diliyorum. 65 kiloda bronz madalya kazanan Onur Arı'ıyı da tebrik ediyorum. Kazanılan madalyalarda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, devam eden 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum"