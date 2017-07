Samsun'da madalya şov

İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda sahne karatecilerdeydi. Burak Mert Can; katada gümüş, 60 kiloda da bronz madalya elde etti. Mehmet Ali Sapmaz 67’de 2., Fatih Çiçek ise katada 3. oldu.

Samsun'da devam eden 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız dün 4 madalya kazandı. Karatede yapılan müsabakalarda günün ilk madalyası Burak Mert Can'dan geldi. Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmaların finalinde Taylandlı Phantib'le karşılaşan Can, rakibine 4-1 yenilerek, gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı sporcu 60 kilo kumitede de 3.'lük kürsüsüne çıktı. Venezuelalı Zerlin'e şans tanımayan Can, iki madalya kazandı.



ZİRVEYİ KAÇIRDI

67 kilo kumitede sahne alan Mehmet Ali Sapmaz da, kariyerine olimpiyat madalyası ekledi. Finalde Rus Borovikin'e 2-1 mağlupken sakatlanan sporcumuz, diskalifiye edilince gümüşle yetindi. Fatih Çiçek ise 3'üncülük maçında İtalyan Daniele'i 4-1'le geçti ve katada bronz elde etti.



HENTBOLDA COŞTUK: 24-18

Erkek Milli Hentbol Takımı, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndaki 3. maçında Rusya'ya şans tanımadı. Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 24-18 kazanan ayyıldızlı ekibimiz, bir üst tura adını yazdırdı.