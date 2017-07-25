Samsun'da madalya şov
İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda sahne karatecilerdeydi. Burak Mert Can; katada gümüş, 60 kiloda da bronz madalya elde etti. Mehmet Ali Sapmaz 67’de 2., Fatih Çiçek ise katada 3. oldu.
ZİRVEYİ KAÇIRDI
67 kilo kumitede sahne alan Mehmet Ali Sapmaz da, kariyerine olimpiyat madalyası ekledi. Finalde Rus Borovikin'e 2-1 mağlupken sakatlanan sporcumuz, diskalifiye edilince gümüşle yetindi. Fatih Çiçek ise 3'üncülük maçında İtalyan Daniele'i 4-1'le geçti ve katada bronz elde etti.
HENTBOLDA COŞTUK: 24-18
Erkek Milli Hentbol Takımı, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndaki 3. maçında Rusya'ya şans tanımadı. Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 24-18 kazanan ayyıldızlı ekibimiz, bir üst tura adını yazdırdı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
Samsun'da madalya şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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