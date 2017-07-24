 Tarihi oyun – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarihi oyun

    Tarihi oyun

    Samsun’da yapılan organizasyon katılım sayısıyla rekor kırarken, taraftarların müsabakalara ilgisi, oyunların sıfır sorunla devam etmesi ve konukların memnuniyeti Deaflympics 2017’yi farklı kıldı.

    , Samsun'da tüm hızıyla sürüyor. 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun yer aldığı oyunlarda tarihi katılım sağlanırken, organizasyonda her şey sorunsuz işliyor. Antrenör ve idarecilerle birlikte 5 binin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan Samsun, bu dev oyunlara büyük ilgi gösteriyor, müsabakalardaki taraftar sayısı sporculara da ekstra motivasyon sağlıyor.

    IOC'DEN TEŞEKKÜR
    Olimpiyat köyünden müsabakaların yapıldığı tesislere kadar her yerde itinayla çalışan organizasyon görevlileri, yabancı katılımcıların da övgüsünü alıyor. 30 Temmuz'a kadar devam edecek oyunlarda sporcuların sorun yaşamaması için tüm detaylar düşünülürken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri de Türk idarecilere her fırsatta teşekkür ediyor.

    MADALYAYI KAÇIRDIK
    İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda dün mücadele eden Türkiye Oryantiring Takımı, madalyayı kaçırdı. Kadriye Demirci, Yusuf Emre Aydoğdu, Hakan Kayan ve Sevda Akdaş'dan oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 4.'lüğü elde etti. Oryantiringte Ukrayna birinci sırayı alırken, Rusya 2., Litvanya ise 3. oldu.

    TÜRKİYE-VENEZUELA: 3-0
    Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda üçüncü maçına çıkan Erkek Futbol Milli Takımı, Venezuela'ya şans tanımadı. Türkiye, Fırat Kaya ve Eşref Metin Su'nun attığı iki golle rakibini 3-0 mağlup etti. Oyunlarda ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlı ekibimiz, A Grubu'nda liderlik koltuğuna kuruldu.

    MİLLİLER ÇEYREK FİNALDE
    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın B Grubu'nu namağlup bir şekilde lider tamamlayan ABD ile karşılaşacak.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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