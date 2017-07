Tarihi oyun

'da tüm hızıyla sürüyor. 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun yer aldığı oyunlarda tarihi katılım sağlanırken, organizasyonda her şey sorunsuz işliyor. Antrenör ve idarecilerle birlikte 5 binin üzerinde kişiye ev sahipliği yapan, bu dev oyunlara büyük ilgi gösteriyor, müsabakalardaki taraftar sayısı sporculara da ekstra motivasyon sağlıyor.Olimpiyat köyünden müsabakaların yapıldığı tesislere kadar her yerde itinayla çalışan organizasyon görevlileri, yabancı katılımcıların da övgüsünü alıyor.'a kadar devam edecek oyunlarda sporcuların sorun yaşamaması için tüm detaylar düşünülürken, Uluslararası(IOC) yetkilileri de Türk idarecilere her fırsatta teşekkür ediyor.İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda dün mücadele eden, madalyayı kaçırdı. Kadriye Demirci, Yusuf Emre Aydoğdu,ve Sevda Akdaş'dan oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 4.'lüğü elde etti. Oryantiringtebirinci sırayı alırken, Rusya 2., Litvanya ise 3. oldu.Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda üçüncü maçına çıkan Erkek Futbol Milli Takımı, Venezuela'ya şans tanımadı. Türkiye,ve'nun attığı iki golle rakibini 3-0 mağlup etti. Oyunlarda ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlı ekibimiz, A Grubu'nda liderlik koltuğuna kuruldu.2017İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçındamağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın B Grubu'nu namağlup bir şekilde lider tamamlayanile karşılaşacak.