Tarihi oyun
Samsun’da yapılan organizasyon katılım sayısıyla rekor kırarken, taraftarların müsabakalara ilgisi, oyunların sıfır sorunla devam etmesi ve konukların memnuniyeti Deaflympics 2017’yi farklı kıldı.
IOC'DEN TEŞEKKÜR
Olimpiyat köyünden müsabakaların yapıldığı tesislere kadar her yerde itinayla çalışan organizasyon görevlileri, yabancı katılımcıların da övgüsünü alıyor. 30 Temmuz'a kadar devam edecek oyunlarda sporcuların sorun yaşamaması için tüm detaylar düşünülürken, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri de Türk idarecilere her fırsatta teşekkür ediyor.
MADALYAYI KAÇIRDIK
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda dün mücadele eden Türkiye Oryantiring Takımı, madalyayı kaçırdı. Kadriye Demirci, Yusuf Emre Aydoğdu, Hakan Kayan ve Sevda Akdaş'dan oluşan ay-yıldızlı ekibimiz, 4.'lüğü elde etti. Oryantiringte Ukrayna birinci sırayı alırken, Rusya 2., Litvanya ise 3. oldu.
TÜRKİYE-VENEZUELA: 3-0
Samsun'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda üçüncü maçına çıkan Erkek Futbol Milli Takımı, Venezuela'ya şans tanımadı. Türkiye, Fırat Kaya ve Eşref Metin Su'nun attığı iki golle rakibini 3-0 mağlup etti. Oyunlarda ikinci galibiyetini alan ay-yıldızlı ekibimiz, A Grubu'nda liderlik koltuğuna kuruldu.
MİLLİLER ÇEYREK FİNALDE
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, A Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde yarın B Grubu'nu namağlup bir şekilde lider tamamlayan ABD ile karşılaşacak.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:17
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Tarihi oyun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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