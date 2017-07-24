 Deflympics'te karatede 2 madalya – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Deflympics'te karatede 2 madalya

    Deflympics'te karatede 2 madalya

    Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda karatede Burak Mert Can gümüş, Fatih Çiçek ise bronz madalya kazandı.

    Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye iki madalya daha kazandı. Bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karate mücadelesinde finalde Taylandlı rakibine 4-1 mağlup olan Burak Mert Can, gümüş madalya kazandı.

    Üçüncülük mücadelesinde İtalyan Guido Di Daniele ile karşılaşan Fatih Çiçek ise mücadeleyi 4-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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