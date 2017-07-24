Deflympics'te karatede 2 madalya

Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye iki madalya daha kazandı. Bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karate mücadelesinde finalde Taylandlı rakibine 4-1 mağlup olan Burak Mert Can, gümüş madalya kazandı.



Üçüncülük mücadelesinde İtalyan Guido Di Daniele ile karşılaşan Fatih Çiçek ise mücadeleyi 4-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.