Deflympics'te karatede 2 madalya
Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda karatede Burak Mert Can gümüş, Fatih Çiçek ise bronz madalya kazandı.
Samsun'da düzenlenen 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye iki madalya daha kazandı. Bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karate mücadelesinde finalde Taylandlı rakibine 4-1 mağlup olan Burak Mert Can, gümüş madalya kazandı.
Üçüncülük mücadelesinde İtalyan Guido Di Daniele ile karşılaşan Fatih Çiçek ise mücadeleyi 4-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:28
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'Hayranım' demedim
Toplam 5
Yorum
KARTAL KENDINIZI OVMEK ICIN KONUSURKEN BEŞİKTAŞIMIZI EZMEYIN SONRA SIZ ALTINDAN KALKAMAZSINIZ
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Lucas Lima'nın gönlü Fener'de
Toplam 8
Yorum
Zaaa Feneri kendi taminindan daha sıkı takip eden baska takim taraftarlari. İsinize bakin siz. Zamaninda alex icin de aynilari soylenmisti.
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Beşiktaş işi bitirdi
Toplam 19
Yorum
BJKli Beşiktaş'ımızın artık çakılı bir forvete ihtiyacı var. Genç, yetenekli bir forvet alınmalı ileriye dönük. D.Costa da iyiydi aslında.
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