Deaflympics'te Rusya zirvede
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın altıncı gününde Rusya, madalya sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.
Samsun'da düzenlenen organizasyonda 32 altın, 25 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 68 madalyaya ulaşan Rusya, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.
Rusya'nın ardından 7 altın, 9 gümüş ve 16 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise yedişer altın, gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.
Türkiye, 6 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla 4. sırada yer aldı.
Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Rusya
|32
|25
|11
|68
|2
|Ukrayna
|7
|9
|16
|32
|3
|Güney Kore
|7
|7
|7
|21
|4
|Türkiye
|6
|1
|5
|12
|5
|Çin
|5
|4
|2
|11
|6
|Japonya
|2
|3
|5
|10
|7
|Belarus
|2
|3
|0
|5
|8
|ABD
|2
|1
|0
|3
|9
|Büyük Britanya
|2
|0
|1
|3
|10
|Polonya
|1
|2
|5
|8
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:00
-
Cueva için teklif bekliyor
Toplam 1
Yorum
kartalpençesi Videolarını seyrettim, Tolgay bu adamdan 2 gömlek üstün.Adamlar çok yavaş top oynuyorlar.Lensi alın daha iyi
-
Yazıcı’dan yönetime mesaj
Toplam 3
Yorum
baksoy Artık bu çocuğu da soğutmayın kulüpte yer alan bir işe yaramayan Aytaç , İBANEZ , N.DOYE ' ye verilen ücretlere eş değerde ücret verin ?
-
Yazıcı’dan yönetime mesaj
Toplam 3
Yorum
şimal yıldızı yıllık ücreti, 1.250 euro ya yükseltilmeli (25 milyon euro serbest kalır maddesi eklenip) 5 yıllık sözleşme imzalanmalı...
Deaflympics'te Rusya zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.