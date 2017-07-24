 Deaflympics'te Rusya zirvede – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Deaflympics'te Rusya zirvede

    Deaflympics'te Rusya zirvede

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın altıncı gününde Rusya, madalya sıralamasındaki liderliğini sürdürdü.

    Samsun'da düzenlenen organizasyonda 32 altın, 25 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 68 madalyaya ulaşan Rusya, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.

    Rusya'nın ardından 7 altın, 9 gümüş ve 16 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise yedişer altın, gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.

    Türkiye, 6 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla 4. sırada yer aldı.

    Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde:

    Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
    1 Rusya 32 25 11 68
    2 Ukrayna 7 9 16 32
    3 Güney Kore 7 7 7 21
    4 Türkiye 6 1 5 12
    5 Çin 5 4 2 11
    6 Japonya 2 3 5 10
    7 Belarus 2 3 0 5
    8 ABD 2 1 0 3
    9 Büyük Britanya 2 0 1 3
    10 Polonya 1 2 5 8
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:00
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