Deaflympics'te Rusya zirvede

Samsun'da düzenlenen organizasyonda 32 altın, 25 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 68 madalyaya ulaşan Rusya, madalya sıralamasının zirvesinde kalmaya devam etti.

Rusya'nın ardından 7 altın, 9 gümüş ve 16 bronz madalyası bulunan Ukrayna ikinci sıradaki yerini korudu. Güney Kore ise yedişer altın, gümüş ve bronz madalyayla günü üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye, 6 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 12 madalyayla 4. sırada yer aldı.

Olimpiyatlarda madalya mücadelesinde genel sıralamadaki ilk 10 ülke şu şekilde: