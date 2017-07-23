 Herkes memnun – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Herkes memnun

    Herkes memnun

    Erkek Milli Voleybol Takımı antrenörü Kürkçü: “Gereken her şey düşünülmüş. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Türk misafirperverliğini gösteriyoruz”

    'nda mücadele eden Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörü Osman Kürkçü, Türkiye'nin olimpiyatlar için gereken her şeyi düşündüğünü belirterek, "Organizasyondan memnun olmayan ülke yok" dedi. Kürkçü, bu olimpiyatları Türkiye'ye kazandırmanın çok önemli olduğunu aktarıp "Emeği geçen herkese, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum. Organizasyon çok büyük. Dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu. Türk misafirperverliğinin en ince noktasına kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

    EN BÜYÜK MUTLULUK
    Kürkçü, işitme engelli vatandaşları topluma kazandırma için sporla bir araya getirilmesini. "İşitme engelli vatandaşlarımızı bir bayrak altında toplamak, bizim için en büyük mutluluk" ifadesini kullandı.

    GREKOROMENDE BİR ALTIN DAHA
    İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda grekoromen stilde milli güreşçi Kadir Kuş altın madalya kazandı. 75 kilo güreşçimiz, Rus Kuzmenkov'la karşılaştı. Rakibine 8-1 üstünlük kuran milli sporcu, altın madalya elde etti. Kadir Kuş, zafer sonrası Türk bayrağıyla seyircileri selamladı. 66 kiloda bronz mücadelesine çıkan Celal Koçak ise Azerbaycanlı Kanan Allahverdiyev'i 2-0 yenerek madalyanın sahibi oldu.

    İKİ SIRA İNDİK
    Rusya, 59 madalya ile (28 A, 21 G, 10 B) zirvedeki yerini korurken, 12 madalyalı (6 A, 1 G, 5 B) Türkiye iki basamak düşerek 4'üncü sıraya indi. Ukrayna (28) ile Güney Kore (18) 2. ve 3. sıraya yerleşti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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