 EYOF başlıyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    başlıyor

    EYOF başlıyor

    2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali bugün Macaristan'da başlayacak.

    Festivale, 14-17 yaş aralığında yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak. Türkiye, 9 branşta 110 sporcuyla madalya arayacak. Türk Milli Takımı'nda atletizm, basketbol, kano, bisiklet, cimnastik, judo, yüzme, voleybol ve teniste 49 kız, 61 erkek sporcu var.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    EYOF başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.