EYOF başlıyor
2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali bugün Macaristan'da başlayacak.
Festivale, 14-17 yaş aralığında yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak. Türkiye, 9 branşta 110 sporcuyla madalya arayacak. Türk Milli Takımı'nda atletizm, basketbol, kano, bisiklet, cimnastik, judo, yüzme, voleybol ve teniste 49 kız, 61 erkek sporcu var.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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