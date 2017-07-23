EYOF başlıyor

2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali bugün Macaristan'da başlayacak.

Festivale, 14-17 yaş aralığında yaklaşık 2 bin 500 sporcu katılacak. Türkiye, 9 branşta 110 sporcuyla madalya arayacak. Türk Milli Takımı'nda atletizm, basketbol, kano, bisiklet, cimnastik, judo, yüzme, voleybol ve teniste 49 kız, 61 erkek sporcu var.