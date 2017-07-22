 Okçular 15 Temmuz için yarıştı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Okçular 15 Temmuz için yarıştı

    Okçular 15 Temmuz için yarıştı
    15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Kadetler Türkiye Şampiyonası, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonda makaralı ve olimpik yayda 85'i kız 204 sporcu mücadele ediyor. Arjantin'deki Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım belirlenecek.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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