Okçular 15 Temmuz için yarıştı

15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Kadetler Türkiye Şampiyonası, İstanbul Okçular Vakfı Tesisleri'nde başladı. Organizasyonda makaralı ve olimpik yayda 85'i kız 204 sporcu mücadele ediyor. Arjantin'deki Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım belirlenecek.