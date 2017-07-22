Grekoromen’de üç altın aldık
Mehmet Ali Yiğit ve İlhan Çıtak Rus, Muhammet Akdeniz Portekizli rakiplerini yenerek altın aldı. Ahmet Kaçur ise bronz madalya kazandı.
MUHAMMET HÜKMEN
Muhammet Akdeniz ise 71 kiloda Portekizli Hugo Miguel Passos ile karşılaştı. Milli güreşçi, 4-0 öndeyken maç doktorunun sakatlanan rakibinin devam edemeyeceğine karar vermesi sonucunda hükmen galip gelerek altın aldı. Sakatlanan Passos hastanede tedavi edildi. 80 kiloda bronz mücadelesine çıkan Ahmet Talha Kaçur ise Bulgar rakibi Hristo Georgiev Pavlov'a 2-0 üstünlük kurarak madalyayı boynuna taktı.
ERDOĞAN GÜREŞÇİLERİ KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazanan milli güreşçileri kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, altın madalya kazanan Yiğit, Çıtak ve Akdeniz'e tebrik telgrafı gönderdi.?
FİLEDE ERKEKLER YİNE GALİP
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, ikinci maçında İtalya'yı 3-2 yendi. İlk maçta Brezilya'ya set vermeyen voleybolcularımız bugün Venezuela ile karşılaşacak. İlk gün Rusya'dan set alamayan kadınlarımız ise dün de Japonya'ya da aynı skorla yenildi.
RUSYA ZİRVEDE
Rusya, 3. gün sonunda 39 madalya (20 A, 12 G, 7 B) ile zirvedeki yerini korudu. Türkiye ise toplam 9 madalya (5 A, 1 G, 3 B) ile ikinci sıraya yükseldi. 19 madalyalı Ukrayna (4 A, 6 G, 9 B) üçüncü sırada kaldı.
JUDODA 3 MADALYA DAHA GELDİ
İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye judoda 1 gümüş, 2 bronz madalya aldı. Erkeklerde +100 kiloda Mehmet Uysal gümüş, 100 kiloda Samet Bulut ile kadınlar 70 kiloda Ayşe Kesiktaş bronz madalya aldı. 70 kiloda yarışan 47 yaşındaki evli 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kesiktaş, Kazak Moxutova'yı tam puan (ippon) ile geçerek kürsüye çıktı.
MISIR'I DEVİRDİK
Mısır'ı tek golle geçen Erkek Futbol Takımımız, 2'de 2 yaparak yoluna devam etti. Türkiye'yi 3 puana taşıyan tek golü Murat Şimşek kaydetti.
İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Futbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Mısır'ı 1-0 mağlup etti. Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'yi 3 puana ulaştıran golü 40. dakikada Murat Şimşek attı. Bu sonuçla ikide iki yapan milli takımda Mehmet Sert, 2. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Mısırlı Mustafa Fariz de 16'da kızardı. Son maçı yarın Venezuela ile oynayacağız.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
Grekoromen’de üç altın aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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