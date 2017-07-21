Raftingçiler Dalaman'da buluştu

Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayağı açılış seremonisiyle başladı. Dalaman'ın Narlı Mahallesi'nde düzenlenen törene Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Okan Mumcu, CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, çok sayıda sporcu ve vatandaşlar katıldı.



Dalaman Belediyesi folklor ekibinin gösterisinin ardından Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları yapıldı. Akşam saatlerinde ise Dalaman Kapıkargın Mahallesi'nde belediyenin yeni hizmete açtığı kaplıcada Gözde Okan konser verdi. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, spor turizmi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden birisinin Dalaman Çayı olduğunu belirterek, bu şampiyona ile Dalaman'ın sportif faaliyetleri açısından hak ettiği değeri göreceğini ifade etti.



Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, Dalaman'da euro cup şampiyonası da yapmayı planladıklarını belirterek, "Dalaman'da ilk defa bu şampiyonayı yapma kararı aldık. Umarım burada uluslararası bir organizasyona da imza atarız. Şampiyonaya destek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.



ETKİNLİKLER 5 GÜN SÜRECEK

CHP'li Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, rafting şampiyonasının hem turizm açısından hem de sportif anlamda Dalaman'a katkı sağlayacağını söyleyerek Dalaman Belediyesi'nin kuruluşunun 50'nci yılı kutlamalarını da bu etkinlikle birleştirdiklerini belirtti. Beş gün sürecek etkinlikler kapsamında Dalaman'da çekimleri yapılan Mezarcı filminin galasını da yapacaklarını ifade eden Şaşmaz, herkesi Sarsala Plajı'na davet etti.

Dalaman'ın birçok doğa güzelliğinin yanı sıra deniz, kum ve önemli bir rafting parkuruna sahip olduğunu söyleyen Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan ise Dalaman'ın, bu tür faaliyetler ile hak ettiği marka değerini oluşturacağını kaydetti.



İki parkurda yapılacak yarışlar, Narlı etabı ile başladı. 20 takım ve yaklaşık 150 sporcunun mücadele edeceği şampiyona 22 Temmuz'da yapılacak final yarışları ile son bulacak. 24 Temmuz Pazartesi günü ise Gece Yolcuları grubu konser verecek.