Ayşe Kesitaş, bronz madalya kazandı
Deaflympics Samsun 2017'de judoda mücadele eden Ayşe Kesitaş, bronz madalyanın sahibi oldu.
23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarında Türkiye'ye kadınlarda ilk madalya judodan geldi.
Samsun'da düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelli Oyunlarında judoda bronz madalya sevinci yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada 70 kiloda mücadele eden 47 yaşındaki evli 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ayşe Kesitaş, karşılaştığı Kazakistanlı Assel Moxutova, tam puan (ippon) ile geçerek bronz madalyaya uzandı.
Madalyayı ailesine ve torununa armağan eden Ayşe Kesitaş, "Çok iyi hazırlandık. Madalya alacağımızdan emindim. Altın için mücadele ettim ancak bronz aldım. Çok mutluyum" dedi.
Bu madalya, Deaflympics Samsun 2017'de Türkiye'nin kadınlarda kazandığı ilk madalya oldu.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:01
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Taraftar haklı
Toplam 87
Yorum
ASLAN BABA BİR İŞİ YAPMAYI BECEREMİYORSAN BIRAKMAK GEREKİR. BUDA BİR ERDEMDİR .DURSUN TUDOR GİDİN.
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 13
Yorum
xxx Ben stadda seyrettim dostum bir stad dolusu insan takımı kağnı gibi itmeye çalıştık..Biz itiyoruz onlar gitmeyiz diyorlar..Hiçbişey olmazdı.
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Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı
Toplam 23
Yorum
Fatih Yusuf olcaydan iyimi bizden gelen oyuncuyla ligdeki çehreniz değişti hala teklifi yetersiz buluyonuz 1.8 m euro neyineze yetmiyo
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