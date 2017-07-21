 Armina Erkan'dan 2 altın madalya – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Armina Erkan'dan 2 altın madalya

    Armina Erkan'dan 2 altın madalya

    Sakarya'da gerçekleşen 4. Uluslararası Marmara Kupası’nda, Kartal Belediyespor Kulübü sporcusu 10 yaşındaki Armina Erkan, 2 altın madalya kazandı.

    Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Marmara Kupası'nda, Kartal Belediyespor Kulübü sporcusu 10 yaşındaki Armina Erkan, 2 altın madalya kazandı. 16 ülkeden bin 655 sporcunun yer aldığı turnuvada Erkan hem karate kata çizimi hem de kumite dalında altın madalyaya uzandı. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Armina Erkan'ın başarısının çok önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizi spora teşvik etmek amacıyla projeler üretiyoruz. Spor yapan herkese desteğimiz devam edecek" dedi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:44
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