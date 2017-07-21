Armina Erkan'dan 2 altın madalya
Sakarya'da gerçekleşen 4. Uluslararası Marmara Karate Kupası’nda, Kartal Belediyespor Kulübü sporcusu 10 yaşındaki Armina Erkan, 2 altın madalya kazandı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:44
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Yollar ayrılıyor
Toplam 12
Yorum
cimboli sinanda hiç ışık göremedim şimdiye kadar. tarafar seviyor diye göndermiyorlar
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İşte F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Toplam 24
Yorum
FB.Lİ HATUN SEN ÇATLAK MISIN..NE DİYON SEN.
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Taraftar haklı
Toplam 62
Yorum
Aslan EYVAH ANTREMAN SAYISI SAYMAYA BASLADI BÜLENT KORKMAZDA BU TIP ISLERE GIRDIGINDE KICINA TEKMEYI YEMISTI CAPSIZ DURSUN CIRKIN DURSUN ISTIFA
Armina Erkan'dan 2 altın madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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