Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, laser kategorisiyle başladı.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland'dan 233 sporcu Marmara Denizi'nin yaklaşık 4 kilometre açığında yelken açarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yelken yarışlarını iki yıldır başarı ile sürdürdüklerini söyledi.

Bu sene üçüncüsü yapılan Rodosto Cup'ın Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın iddialı yarışlarından biri haline geldiğini belirten Eşkinat, "Üç yıl önce yola çıkarken geniş kapsamlı, deniz kenarında bir şehre yakışır yarışlar düzenlemeyi hedefliyorduk. Bu işi iki yıldır başarı ile sürdürdük. Bu yıl daha fazla kulüp ve ülkenin katılımıyla yarışmamıza start verdik. Bu yıl yarışmada çok sayıda çocuk optimistçi de var." dedi.

Eşkinat, yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland'dan sporcuların katıldığını ifade ederek, "Çocuklar denizde rekabet ederken çok güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Yelken, çok farklı bir spor. Çocuklar küçük yaşta başlayıp tek başına tekneyle kendine güvenini artırıyor. Bizim çalışmalarımız devam edecek. Her zaman kaliteli sporcular ve Tekirdağ'ı kimlikli bir şehir yapmak için çalışacağız." diye konuştu.

Yarışlar, olumsuz hava koşullarının olmaması halinde 23 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.