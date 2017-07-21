Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Hobart kentinde devam eden şampiyonada grup etabını namağlup tamamlayarak yarı finale yükselen Milli Takım, Kolombiya karşısında 2-0 galip geldi ve finalde Fransa'nın rakibi oldu.

2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milliler, üst üste 2. kez şampiyon olmak için yarın Fransa ile karşılaşacak.

TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Gevşemeyeceğiz. Final havası başka oluyor. İnşallah yeniden dünya şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.