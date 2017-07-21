23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası
23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı finalde Kolombiya'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Hobart kentinde devam eden şampiyonada grup etabını namağlup tamamlayarak yarı finale yükselen Milli Takım, Kolombiya karşısında 2-0 galip geldi ve finalde Fransa'nın rakibi oldu.
2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milliler, üst üste 2. kez şampiyon olmak için yarın Fransa ile karşılaşacak.
TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Gevşemeyeceğiz. Final havası başka oluyor. İnşallah yeniden dünya şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:01
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Taraftar haklı
Toplam 76
Yorum
Ay Yıldız Tudor lütfen git oğlum bak git defol
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10’u kaybetti!
Toplam 37
Yorum
1905gs Bu adamdan bir cacık olmaz gitti 8-9 milyon € yazık günah.
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Taraftar haklı
Toplam 76
Yorum
CELAL SENDEN TD OLMAZ AMA IYI KONDISYONER OLUR BENCE SEN MESLEKI OLARAK KAYMA YAP CIDDIYIM TUM IYI TD LERIN YANINDA IS BULURSUN BU PARALARA
23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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