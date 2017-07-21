 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

    23 Yaş Altı <a href="/index/sualti-hokeyi?id=366dfbbf-0b7c-4b25-8b08-ad40f6dc29a1" class="" rel="tag">Sualtı Hokeyi</a> Dünya Şampiyonası

    23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı finalde Kolombiya'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Avustralya'nın Hobart kentinde devam eden şampiyonada grup etabını namağlup tamamlayarak yarı finale yükselen Milli Takım, Kolombiya karşısında 2-0 galip geldi ve finalde Fransa'nın rakibi oldu.

    2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milliler, üst üste 2. kez şampiyon olmak için yarın Fransa ile karşılaşacak.

    TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, "Gevşemeyeceğiz. Final havası başka oluyor. İnşallah yeniden dünya şampiyonu olacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:01
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