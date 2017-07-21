 15 Temmuz jesti – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    15 Temmuz jesti

    15 Temmuz jesti

    ve , madalyalarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.

    Samsun'da düzenlenen 23. Yaz 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk madalyalfu judodan geldi. Katada Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç, Koreli Han ile Choi ve Ukraynalı Shepeliuk- Vladislav çiftlerini geçip altın madalyaya uzandı. Bu madalya, Deaflympics Samsun 2017'de Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu. Erkan ve Abdullah'tan oluşan Türkiye Kata Takımı, madalyalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.

    TÜM DÜNYA BUNU GÖRSÜN
    Erkan ve Abdullah, "Bu şampiyonluk hepsinden öte. Çünkü ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. 15 Temmuz bizim için onur meselesiydi. Bunun için çıktık mindere. 15 Temmuz şehitlerimizin nur içinde yatmasını, gazilerimizin de Allah'ın izniyle sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bu kadalyayı onlara armağan ediyoruz 15 Temmuz'u şehit ve gazilerimizle beraber yendik. Tüm dünya bunu görsün ve bilsin..." açıklamasını yaptılar. 60 kilo judocumuz Erkan Esenboğa, ferdi müsabakalalarda da Ermeni rakibini yenip ikinci altınını kazandı.

    BAKAN BAK KUTLADI
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli judocular ve 'i kutladı. Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan törenle görevi Akif Çağatay Kılıç'tan devralan Bak, Abdullah Sevinç ile Erkan Esenboğa'dan oluşan Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.

    SÜPER BAŞLANGIÇ
    Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Brezilya'yı 35-16 mağlup etti. Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-3 üstün tamamlayan milliler, mücadeleden de 35-16 galip ayrılmayı başardı. Hentbol Milli Takımımız bu sonuçla A Grubu'na farklı galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

    POTADA YIKILDIK: 55-87
    Erkek Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'ya 87-55 yenildi. Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Litvanya, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan konuk ekip, soyunma odasına 41-20 üstün gitti. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Litvanya, üçüncü periyodunu 69-34 önde geçtiği karşılaşmadan 87-55 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Tayvan ile karşılaşacak. Kadın basketbolcularımız ise B Grubu'ndaki ilk maçıda Yunanistan'a 38-37 yenildi. Yarınki rakibimiz Ukrayna.

    FİLEDE SAMBA YAPTIK
    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 3-0 (25-16, 25-9 ve 25- 10) yendi. Bugünkü rakip İtalya. Kadın Milli Voleybol Takımı ise, A Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-0 mağlup oldu. Bugünkü rakibimiz Japonya.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    15 Temmuz jesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.