15 Temmuz jesti
Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç, madalyalarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 15 Temmuz şehit ve gazilerine armağan etti.
TÜM DÜNYA BUNU GÖRSÜN
Erkan ve Abdullah, "Bu şampiyonluk hepsinden öte. Çünkü ülkemiz çok zor bir dönemden geçti. 15 Temmuz bizim için onur meselesiydi. Bunun için çıktık mindere. 15 Temmuz şehitlerimizin nur içinde yatmasını, gazilerimizin de Allah'ın izniyle sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bu kadalyayı onlara armağan ediyoruz 15 Temmuz'u şehit ve gazilerimizle beraber yendik. Tüm dünya bunu görsün ve bilsin..." açıklamasını yaptılar. 60 kilo judocumuz Erkan Esenboğa, ferdi müsabakalalarda da Ermeni rakibini yenip ikinci altınını kazandı.
BAKAN BAK KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan milli judocular Erkan Esenboğa ve Abdullah Sevinç'i kutladı. Gençlik ve Spor Bakanlığında yapılan törenle görevi Akif Çağatay Kılıç'tan devralan Bak, Abdullah Sevinç ile Erkan Esenboğa'dan oluşan Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.
SÜPER BAŞLANGIÇ
Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Brezilya'yı 35-16 mağlup etti. Çarşamba Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 18-3 üstün tamamlayan milliler, mücadeleden de 35-16 galip ayrılmayı başardı. Hentbol Milli Takımımız bu sonuçla A Grubu'na farklı galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
POTADA YIKILDIK: 55-87
Erkek Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında Litvanya'ya 87-55 yenildi. Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan maça iyi başlayan Litvanya, ilk periyodu 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan konuk ekip, soyunma odasına 41-20 üstün gitti. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Litvanya, üçüncü periyodunu 69-34 önde geçtiği karşılaşmadan 87-55 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı takımımız, gruptaki üçüncü maçında bugün Tayvan ile karşılaşacak. Kadın basketbolcularımız ise B Grubu'ndaki ilk maçıda Yunanistan'a 38-37 yenildi. Yarınki rakibimiz Ukrayna.
FİLEDE SAMBA YAPTIK
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 3-0 (25-16, 25-9 ve 25- 10) yendi. Bugünkü rakip İtalya. Kadın Milli Voleybol Takımı ise, A Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 3-0 mağlup oldu. Bugünkü rakibimiz Japonya.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:57
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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