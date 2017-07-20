 Türkiye, Çin'i 5-0 mağlup etti – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Türkiye, Çin'i 5-0 mağlup etti

    Türkiye, Çin'i 5-0 mağlup etti

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları kadın futbolda, Türkiye Milli Takımı, Çin'i 5-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

    Samsunda düzenlenen turnuvada oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 13. dakikada Raziye Yeşilyurt, 25. dakikada Özlem Aktaş ve 43, 45 ve 68. dakikilarda Ayşegül Arı kaydetti.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:33
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