Türkiye, Çin'i 5-0 mağlup etti
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları kadın futbolda, Türkiye Milli Takımı, Çin'i 5-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.
Samsunda düzenlenen turnuvada oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 13. dakikada Raziye Yeşilyurt, 25. dakikada Özlem Aktaş ve 43, 45 ve 68. dakikilarda Ayşegül Arı kaydetti.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:33
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Ümit Karan'dan G.Saray eleştirisi
Toplam 25
Yorum
gs gs gs sen uefa kupasını mı alıp geçeceksin Galatasaray ın başına acaba :)
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Galatasaray - Östersunds | 20.30
Toplam 3
Yorum
Bir gsli Beyler yonetime ve tudora kizginligi birakip bu maci destekleyelim alamazsak gelecek transferlerde zora girer
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Galatasaray - Östersunds | 20.30
Toplam 3
Yorum
celal 5 atar
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