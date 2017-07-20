Samsun tek yürek

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’na (Deaflympics) ev sahipliği yapan Samsun, bu dev organizasyona büyük ilgi gösteriyor. 7’den 70’e herkes oyunları sıkı bir şekilde takip ediyor.

Türk spor tarihinin en büyük organizasyonu olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na ilk günden itibaren ilgi büyüktü. Açılış töreninin yapıldığı Yeni Samsun Stadı'nda boş yer bırakmayan Samsunlu sporseverler, dev organizasyonun tüm müsabakalarını da yakından takip ediyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın destek verdiği oyunlar, dolu tribünler önünde gerçekleştiriliyor.



DÜNYA HAYRAN KALDI

Müsabakaların yanı sıra 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun kalacağı olimpiyat köyünde de yüzler gülüyor. Yabancı sporcular; yemek, ulaşım ve konaklama konusunda memnun kaldıklarını Türk idarecilere iletirken, yapılan sosyal aktiviteler de zamanlarını dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.