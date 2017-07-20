Samsun tek yürek
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları’na (Deaflympics) ev sahipliği yapan Samsun, bu dev organizasyona büyük ilgi gösteriyor. 7’den 70’e herkes oyunları sıkı bir şekilde takip ediyor.
DÜNYA HAYRAN KALDI
Müsabakaların yanı sıra 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun kalacağı olimpiyat köyünde de yüzler gülüyor. Yabancı sporcular; yemek, ulaşım ve konaklama konusunda memnun kaldıklarını Türk idarecilere iletirken, yapılan sosyal aktiviteler de zamanlarını dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:40
-
Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
-
Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
-
Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
Samsun tek yürek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.