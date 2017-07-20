 Milliler Brezilya'ya set vermedi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Milliler Brezilya'ya set vermedi

    Milliler Brezilya'ya set vermedi

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek voleybolda Türkiye, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

    23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek voleybolda Türkiye, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.
    Samsun'da düzenlenen Olimpiyatlar'da erkek voleybol takımımız, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-9 ve son seti de 25-11 kazanarak rahat bir galibiyete ulaştı.

    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:36
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