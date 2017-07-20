Milliler Brezilya'ya set vermedi

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek voleybolda Türkiye, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti.

Samsun'da düzenlenen Olimpiyatlar'da erkek voleybol takımımız, ilk seti 25-16, ikinci seti 25-9 ve son seti de 25-11 kazanarak rahat bir galibiyete ulaştı.