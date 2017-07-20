 İlk altın madalyalar geldi – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    İlk altın madalyalar geldi

    İlk altın madalyalar geldi

    2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Judo branşından geldi.

    Türkiye'nin Deaflympics 2017'deki ilk madalyası Judo Kata takımımızdan geldi. Judo dalında Abdullah Sevinç ve Erkan Esenboğa Türkiye'ye ilk madalyayı getiren isimler oldu
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:36
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