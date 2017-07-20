İlk altın madalyalar geldi
2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ilk altın madalya Judo branşından geldi.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:36
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İçiniz rahat olsun Olivera iyi oyuncu
Toplam 3
Yorum
Yemin Ederim Carole yerine hakan balta bu sezon oynasa şampiyon olurduk bütün derbilerde carole yüzünden yedik bak östersundada ondan dolayı 2 gol yedik.
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 24
Yorum
Yunus Ortamı germek için yapılan bir haber bu Fenerbahçe taraftarı asla böyle birşey yapmaz.
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Aynı nakarat!
Toplam 29
Yorum
Fener Karşısındaki rakip Östersunds yada trömsö değil Monako...neyin analızımı yapıyonuz
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