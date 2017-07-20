İkinci altın madalya yine Judo'dan

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen oyunlarda judo müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ferdi müsabakalarda erkekler 60 kiloda Erkan Esenboğa, finalde Ermenistan'dan Robert Gevorgyan'ı 1-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Müsabakanın ardından Türk bayrağı ile minderde sevinç gösterisi yapan Erkan, duygularını anlattı.

Türk bayrağını dalgalandırmaktan gurur duyduğunu dile getiren Erkan, "Tüm dünya Türkiye'yi konuşacak. Cumhurbaşkanımız bunun için her şeyi yapıyor. Biz de onun destekçisi olarak bayrağı dalgalandırıyoruz. Her zaman söylüyoruz, 'Ne mutlu Türküm diyene'. Damarlarımda gezen asil kanda mevcuttur bu şampiyonluğum. Tüm Türkiye'ye armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki erkek çocuğu olduğunu belirten Erkan, "İki altın madalyam var bugün, ikisine de altın madalya takacağım için mutluyum. Tarihte her şeyin adı silinir ama olimpiyat şampiyonlarının adı silinmez." dedi.

Erkan'ı 11 yaşından bu yana çalıştıran milli takım antrenörü Yaşar Elen ise 20 yıl önce bugünün hayalini kurduklarını kaydederek, "2012'de dünya şampiyonu olduk. 2013 yılındaki olimpiyatlarda şampiyonluğa çok yaklaştık ama başaramadık. Buraya çok ciddi hazırlandık ve altın madalyayı kazandık. Çok mutluyuz. Altın madalyayı Türkiye'ye ve 15 Temmuz şehitlerine armağan ediyoruz." diye konuştu.

Erkan Esenboğa, sabah seansında da kata takım müsabakalarında Abdullah Sevinç ile birlikte altın madalya kazanmıştı.