 Yok böyle açılış – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yok böyle açılış

    Yok böyle açılış

    Olimpiyat ateşi dün akşam Yeni Samsun Stadı’nda yanmaya başladı. dün Samsun’da başladı. Binlerce seyirci, bu dev organizasyonun açılışında yer aldı. Dev Türk bayrağıyla yapılan şov da geceye damga vurdu

    Günlerdir beklenen (Deaflympics Samsun 2017) dün müthiş bir açılışla başladı. 33 bin 919 kişi Yeni Samsun Stadı'nda boş yer kalmazken, bu dev organizasyonun açılışı dünyada birçok ülke tarafından canlı yayınlandı. 97 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katıldığı oyunlarda yapılan geçit töreninin ardından hazırlanan koreografiler ve görsel şovlar, büyük beğeni topladı. Özellikle dev Türk bayrağının dalgalandığı sırada tüm stat, uzun süre alkış tuttu. DÜNYA tarihinin en yoğun katılımlı organizasyonu olan 'nin açılışı, Türkiye'de bugüne kadar yapılan serominelerde kurulan en büyük sahnede gerçekleştirildi. Müzikle senkronize su gösterilerinin yapıldığı görsel şovlar, 1500 metrekarelik dev ekrana yansıtıldı ve seyircilerin hiçbir detayı kaçırmaması sağlandı. Bu arada şarkıcı Murat Boz da, açılışta mini bir konser verdi.



    Bakan Kılıç'tan Deaflympics gerçeği
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deaflympics 2017 için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası oyunların Türkiye'den alınması için çok çaba sarf edildiğini belirten Bakan Kılıç, "Bazı hainler, ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz onlarla da mücadele ederek yoğun bilgilendirme çalışması yaparak olimpiyatların Samsun'da kalmasını sağladık. Oyunları, Türkiye'den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki, öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

    Dünya hayran kalacak
    Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, açılış öncesi kısa bir konuşma yaptı. Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun yapıldığını belirten Kihtir, "Türkiye'ye olimpiyat bayrağını getirmek çok önemliydi. İnanıyorum ki, bu organizasyonla dünyaya örnek olacağız. Neler yapabileceğimizi göstereceğiz" diye konuştu.

    DEAFLYMPIC AÇILIŞ SEREMONİSİNDE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SEMA GÖSTERİSİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:23
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