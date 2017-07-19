Yok böyle açılış
Olimpiyat ateşi dün akşam Yeni Samsun Stadı’nda yanmaya başladı. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları dün Samsun’da başladı. Binlerce seyirci, bu dev organizasyonun açılışında yer aldı. Dev Türk bayrağıyla yapılan şov da geceye damga vurdu
Bakan Kılıç'tan Deaflympics gerçeği
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deaflympics 2017 için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası oyunların Türkiye'den alınması için çok çaba sarf edildiğini belirten Bakan Kılıç, "Bazı hainler, ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz onlarla da mücadele ederek yoğun bilgilendirme çalışması yaparak olimpiyatların Samsun'da kalmasını sağladık. Oyunları, Türkiye'den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki, öyle olmadı" ifadelerini kullandı.
Dünya hayran kalacak
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, açılış öncesi kısa bir konuşma yaptı. Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun yapıldığını belirten Kihtir, "Türkiye'ye olimpiyat bayrağını getirmek çok önemliydi. İnanıyorum ki, bu organizasyonla dünyaya örnek olacağız. Neler yapabileceğimizi göstereceğiz" diye konuştu.
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- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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Burak zirvesi
Toplam 31
Yorum
Taraftar Mavi Richarlison de Andrade ( Fluminense ) Santrafor sağ açık sol açık oynayabiliyor. Böyle oyuncuya talip olunmalı. Yaşı genç. Tam TS ye göre!
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 63
Yorum
serdar dursun özbek kafaya koydu rivadan gelen parayı bitirecek adamda haklı ünal aysaldan neyi eksik 1 milyar tlde özbek harcasın
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Fatih Terim, İstanbul’da
Toplam 28
Yorum
ömer te. Alın size milli takım futbol direktörü..
Yok böyle açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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