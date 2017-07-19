Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, 21-23 Temmuz'da Bursa'da düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bursa Otomobil Sporları Kulübünün (BOSSEK) ev sahipliğinde bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek Yeşil Bursa Rallisi, Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla koşulacak.
Yarış, 21 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Nilüfer Halk Evi önünden başlayacak. Ertesi gün saat 11.15'ten itibaren Mehmet Köprücü ve Ali Sipahiözel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, saat 17.50'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında düzenlenen Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı geçilecek ve rallinin ilk günü böylelikle tamamlanmış olacak.
Ekipler, 23 Temmuz Pazar günü saat 09.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek. Selçuk Özsevinç ve Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı ardından servise girecek ekipler, son olarak Selçuk Özsevinç-2 ve RedBull.com avantaj etabında kozlarını paylaşacak. Orhaneli Keles bölgesindeki toprak zeminli etaplarda yaşanacak mücadele, saat 16.15'ten itibaren Aloft Hotel Bursa önündeki finiş podyumunda sona erecek.
Sezonun ilk toprak rallisi olması nedeniyle büyük çekişme ve sürprizlere sahne olması beklenen organizasyon, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile Renç Koçibey Ralli Kupası'na da puan verecek.
Hankook Toktaş Otomotiv, Aloft Hotel Bursa, Serpa İnşaat, RedBull.com, Fora Araç Takip, Auto Club, Melkar Otomotiv ve Power FM, organizasyonun sponsorları arasında yer alıyor.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 158
Yorum
Com bomlu holandali bende buseneki en iyi transferimiz olucak Enaz Ribéry ve Bruma kadar ses getirecek
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Negredo için fırsat indirimi
Toplam 15
Yorum
gs gelirse bu saatten sonra para için gelir bi gs li olarak boyle adamları türkiyeye sokmamak lazım
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Doğru adamı bulmuşlar
Toplam 41
Yorum
aferim yönetim bence aykut ve yönetim busene saçmalama primi dağıtıyor kesin.Yoksa aykuta hoca demek hem zeka hemde cesaret işi.Bolda nasipleniyordur
Türkiye Ralli Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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