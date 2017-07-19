Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bursa Otomobil Sporları Kulübünün (BOSSEK) ev sahipliğinde bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek Yeşil Bursa Rallisi, Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla koşulacak.

Yarış, 21 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Nilüfer Halk Evi önünden başlayacak. Ertesi gün saat 11.15'ten itibaren Mehmet Köprücü ve Ali Sipahiözel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, saat 17.50'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında düzenlenen Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı geçilecek ve rallinin ilk günü böylelikle tamamlanmış olacak.

Ekipler, 23 Temmuz Pazar günü saat 09.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek. Selçuk Özsevinç ve Nilüfer Belediyesi seyirci özel etabı ardından servise girecek ekipler, son olarak Selçuk Özsevinç-2 ve RedBull.com avantaj etabında kozlarını paylaşacak. Orhaneli Keles bölgesindeki toprak zeminli etaplarda yaşanacak mücadele, saat 16.15'ten itibaren Aloft Hotel Bursa önündeki finiş podyumunda sona erecek.

Sezonun ilk toprak rallisi olması nedeniyle büyük çekişme ve sürprizlere sahne olması beklenen organizasyon, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ile Renç Koçibey Ralli Kupası'na da puan verecek.

Hankook Toktaş Otomotiv, Aloft Hotel Bursa, Serpa İnşaat, RedBull.com, Fora Araç Takip, Auto Club, Melkar Otomotiv ve Power FM, organizasyonun sponsorları arasında yer alıyor.