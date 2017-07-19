Buz pateninde olimpiyat mesaisi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millilerin hazırlıklarını yoğun bir programla sürdürdüğünü belirterek, sporcuların günde 9 saatlerini buz üzerinde geçirdiğini söyledi.

Olimpiyatlara 1 kadın, 6 erkek sporcuyla katılmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürbüz, "Güney Kore'de Avrupa'nın en iyi takımlarıyla birlikte kamp yapıyoruz. Olimpiyatlara katılma yolunda Macaristan, Hollanda ve Çin'de organize edilecek yarışmalarda kota almak için mücadele edeceğiz. Buralardan toplayacağımız puanlarla 2018 Kış Olimpiyatları'na olabilecek en fazla sayıda sporcuyla katılmayı planlıyoruz." dedi.

Gürbüz, olimpiyatlara katılmanın zorlu bir süreç olduğunun altını çizerek, "Özellikle sürat pateninde çok güçlü ülkeler var. Bu ülkeler arasından sıyrılarak oyunlara katılmamız gerekiyor. İnşallah bu hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Güney Kore ile 'kardeş federasyon' olmak istiyoruz"

Ahmet Hamdi Gürbüz, kamp çalışmaları için Güney Kore'nin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirerek, "Birçok ülke Güney Kore'de kamp yapıyor. Bu yoğunluk arasında bizim de kamp yapmamıza olanak sağlayan ve her konuda yardımcı olan Güney Kore Buz Pateni Federasyonuna teşekkür ediyorum." dedi.

Milli Takım kafilesinin kota alması durumunda olimpiyatların başlangıcına kadar Güney Kore kampına devam edeceğinin altını çizen Gürbüz, şöyle konuştu:

"Güney Kore'de çok elverişli koşullarda kamp yapıyoruz. Güney Kore Buz Pateni Federasyonu, bize her konuda desteğini veriyor. Aynı zamanda başka ülkelerle de antrenman yapabilme imkanı yakalıyoruz. Güney Kore Buz Pateni Federasyonuna, 'kardeş federasyon' olma teklifi götürdük. Bu teklifimize sıcak baktılar, değerlendirip bize dönüş yapacaklar. Güney Kore ile kardeş federasyon olmak istiyoruz. Eğer bu anlamda bir protokol imzalarsak, bundan sonraki süreçte de kamp çalışmalarımızı orada yapabiliriz. Dünyanın en iyi sporcularının tercihi de Güney Kore oluyor. Birlikte yapacağımız kamplarla sporcularımızın gelişiminde önemli rol oynayacak kanaatindeyim. Başkent Seul'de 14 tane buz pisti var. Güney Kore'nin iklimine alışmak için kamp çalışmalarımızı bu ülkede yapıyoruz."