Yok böyle açılış
Olimpiyat ateşi dün akşam Yeni Samsun Stadı’nda yanmaya başladı. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları dün Samsun’da başladı. Binlerce seyirci, bu dev organizasyonun açılışında yer aldı. Dev Türk bayrağıyla yapılan şov da geceye damga vurdu
Bakan Kılıç'tan Deaflympics gerçeği
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Deaflympics 2017 için çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası oyunların Türkiye'den alınması için çok çaba sarf edildiğini belirten Bakan Kılıç, "Bazı hainler, ülkelerini dünyada kötü anlattı. Biz onlarla da mücadele ederek yoğun bilgilendirme çalışması yaparak olimpiyatların Samsun'da kalmasını sağladık. Oyunları, Türkiye'den alıp başka bir ülkeye verme konusunda da çok az kalmıştı, başarmak üzereydiler. Çok şükür ki, öyle olmadı" ifadelerini kullandı.
Dünya hayran kalacak
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, açılış öncesi kısa bir konuşma yaptı. Türk spor tarihinin en büyük organizasyonunun yapıldığını belirten Kihtir, "Türkiye'ye olimpiyat bayrağını getirmek çok önemliydi. İnanıyorum ki, bu organizasyonla dünyaya örnek olacağız. Neler yapabileceğimizi göstereceğiz" diye konuştu.
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- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:06
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İspanyol futbolunda deprem
Toplam 9
Yorum
evet bizim tff başkanıda yolsuzluk yapıyor maçları çalıp bjk ye veriyor
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 55
Yorum
Aslan CAROLE'YIDE 2. LIGDEN BULMUSLARDI TELLESI SATIP PARAYA CEVIRMEK ICIN AMMA BALLANDIRMISLARDI HADI YENISINE BAKALIM
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Galatasaray sol bekini buldu
Toplam 55
Yorum
Murat Yaşlı alsak laf edersiniz Genç alsak seviyemizde değil derseniz ne istiyorsunuz bir karar verin
Yok böyle açılış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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