 Futbola büyük ilgi olacak – Fotomaç – 18 Temmuz 2017
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    18 Temmuz 2017, Salı
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    Futbola büyük ilgi olacak

    Futbola büyük ilgi olacak
    'nda branşlar arasında en yüksek katılım bireysel sporlarda bowling, takım sporlarında ise futbolda olacak. Bowlingde teklerde 172 sporcu yer alıyor. Futbol branşında ise 16'sı erkek, 6'sı kadın 22 takım mücadele verecek.
    1. 18 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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