Büyük şölen başlıyor
Türk spor tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonunda geri sayım bitti, şov zamanı geldi. 97 ülkeden, 3105 işitme engelli sporcu olimpiyatlarda kıyasıya mücadele edecek
Tarihi organizasyon bugün Samsun'da start alıyor... 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları bugünkü açılış seremonisiyle başlıyor. 13 gün sürecek oyunlarda 97 ülkeden 3105 işitme engelli sporcu yarışmalara katılacak. Organizasyona katılan sporcular 20 branşta birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak. Türkiye'yi organizasyonda 294 sporcu temsil ediyor. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Türkiye'nin düzenlediği en büyük spor organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Sporcular, spor adamları ve misafirlerin toplam 24 farklı konaklama bölgesinde ağırlanacağı organizasyon, Samsun'un 8 ilçesinde yer alan 37 spor tesisi ve alanında yapılacak.
84 MADALYAMIZ VAR
Samsun'un turizmine ve tanıtımına büyük katkısı olacak organizasyon için şehir de tek yürek oldu. Samsunlular, İşitme Olimpiyatları'na tam anlamıyla sahip çıkıyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları ilk olarak 1924 yılında Paris'te düzenlendi. Turnuva tarihinin en başarılı ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. 350'si altın olmak üzere 987 madalya kazandılar. Onları 173'ü altın toplam 405 madalya ile Rusya takip ediyor. 164'ü altın 575 madalya kazanan Almanlar üçüncü. Türkiye ilk olarak 1989'da katıldığı olimpiyatlarda şu ana kadar 17'si altın 84 madalya kazandı.
Açılış 18.00'de
İşitme Engelliler Olimpiyatları açılışı bugün 18.00'de olacak. 19 Mayıs Stadı'ndaki açılış töreni ücretsiz olacak. Açılış töreninden bazı bilgiler...
BAYRAK ÇITAK'TA
Açılış töreninde Ay-Yıldızlı bayrağımızı güreşçi İlhan Çatak taşıyacak. 37 yaşındaki başarılı sporcu son 4 olimpiyatta altın madalya kazanmıştı.
Olimpiyat şampiyonu mili güreşçi Taha Akgül meşaleyi İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin Lozan'daki merkezinden teslim aldı. Bugün meşaleyi kimin yakacağı büyük bir sürpriz olacak.
GÜVENLİKLER TAMAM
Açılış töreni öncesi şehirde ve statta yoğun güvenlik önlemleri alındı. 650 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 3000 polis hazır bulunacak.
15 AMBULANS HAZIR
Seremonide sağlıkla ilgili tedbirler de elden bırakılmadı.
15 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekimi, 5 ikili ekip, toplamda 60 sağlık personeli tören alanında yer alacak.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
33.919 kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki açılış ücretsiz olacak. Vatandaşların stada toplu ulaşımı tramvayla sağlanacak. Tramvaylar 17.00 ila 23.00 arası ücretsiz olacak.
MURAT BOZ KONSERİ
Yaklaşık 4 saat sürecek olan açılış töreninde ünlü şarkıcı Murat Boz sahneye çıkacak. Seremoni öncesi sahne alacak olan Murat Boz, mini bir konser verecek. Şarkılarını seslendirecek.
EN BÜYÜK SAHNE
Koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovları için büyük bir sahne kuruldu. Sane üzerinde 2 adet özel havuz sistemi sayesinde şovlar gerçekleşecek. Toplam 1500 metre karelik dev ekran sayesinde izleyiciler hiçbir sahneyi kaçırmayacak.
1500 gönüllü görev yapacak
Oyunlar boyunca toplam 1500 gönüllü görev yapacak. Bunların 1154'ü Türk, 96'sı yabancı olacak. 250 işitme engelli de turnuvada gönüllü olacak. Toplam 500 uluslararası işaret dili tercümanı da olimpiyatlarda görev yapmak için hazır bulunacak.
ÜMİT KİHTİR : HEDEFİMİZ İLK ÜÇ
İşitme Engelliler Spor Konfederasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, oyunlar öncesinde konuştu. Kihtir "Üst düzeyde hazırlandık. Çok madalya alacağız. Tüm branşlarda iddialıyız. Son olimpiyatta 33 madalya aldık. 97 ülke arasında ilk 3'e girmek istiyoruz" dedi.
84 MADALYAMIZ VAR
Samsun'un turizmine ve tanıtımına büyük katkısı olacak organizasyon için şehir de tek yürek oldu. Samsunlular, İşitme Olimpiyatları'na tam anlamıyla sahip çıkıyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları ilk olarak 1924 yılında Paris'te düzenlendi. Turnuva tarihinin en başarılı ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. 350'si altın olmak üzere 987 madalya kazandılar. Onları 173'ü altın toplam 405 madalya ile Rusya takip ediyor. 164'ü altın 575 madalya kazanan Almanlar üçüncü. Türkiye ilk olarak 1989'da katıldığı olimpiyatlarda şu ana kadar 17'si altın 84 madalya kazandı.
Açılış 18.00'de
İşitme Engelliler Olimpiyatları açılışı bugün 18.00'de olacak. 19 Mayıs Stadı'ndaki açılış töreni ücretsiz olacak. Açılış töreninden bazı bilgiler...
BAYRAK ÇITAK'TA
Açılış töreninde Ay-Yıldızlı bayrağımızı güreşçi İlhan Çatak taşıyacak. 37 yaşındaki başarılı sporcu son 4 olimpiyatta altın madalya kazanmıştı.
Olimpiyat şampiyonu mili güreşçi Taha Akgül meşaleyi İşitme Engelliler Spor Komitesi'nin Lozan'daki merkezinden teslim aldı. Bugün meşaleyi kimin yakacağı büyük bir sürpriz olacak.
GÜVENLİKLER TAMAM
Açılış töreni öncesi şehirde ve statta yoğun güvenlik önlemleri alındı. 650 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra 3000 polis hazır bulunacak.
15 AMBULANS HAZIR
Seremonide sağlıkla ilgili tedbirler de elden bırakılmadı.
15 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekimi, 5 ikili ekip, toplamda 60 sağlık personeli tören alanında yer alacak.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
33.919 kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki açılış ücretsiz olacak. Vatandaşların stada toplu ulaşımı tramvayla sağlanacak. Tramvaylar 17.00 ila 23.00 arası ücretsiz olacak.
MURAT BOZ KONSERİ
Yaklaşık 4 saat sürecek olan açılış töreninde ünlü şarkıcı Murat Boz sahneye çıkacak. Seremoni öncesi sahne alacak olan Murat Boz, mini bir konser verecek. Şarkılarını seslendirecek.
EN BÜYÜK SAHNE
Koreografi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovları için büyük bir sahne kuruldu. Sane üzerinde 2 adet özel havuz sistemi sayesinde şovlar gerçekleşecek. Toplam 1500 metre karelik dev ekran sayesinde izleyiciler hiçbir sahneyi kaçırmayacak.
1500 gönüllü görev yapacak
Oyunlar boyunca toplam 1500 gönüllü görev yapacak. Bunların 1154'ü Türk, 96'sı yabancı olacak. 250 işitme engelli de turnuvada gönüllü olacak. Toplam 500 uluslararası işaret dili tercümanı da olimpiyatlarda görev yapmak için hazır bulunacak.
ÜMİT KİHTİR : HEDEFİMİZ İLK ÜÇ
İşitme Engelliler Spor Konfederasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, oyunlar öncesinde konuştu. Kihtir "Üst düzeyde hazırlandık. Çok madalya alacağız. Tüm branşlarda iddialıyız. Son olimpiyatta 33 madalya aldık. 97 ülke arasında ilk 3'e girmek istiyoruz" dedi.
- 18 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:55
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