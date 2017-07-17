Lena Aylin Erdil, bir kez daha zirvede
Rüzgar sörfünün yaşayan efsanelerinden Red Bull sporcusu Lena Aylin Erdil, Türkiye Slalom Ligi'nde ikinci yarışını da kazandı.
Uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Lena Erdil, PWA Dünya Turu'nda 2017 yılında başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon PWA Dünya Turu'nun Güney Kore ayağında ikinci olan Lena, Japonya'da üçüncülük elde etmiş ve üst üste ikinci kez podyumda yer almayı başarmıştı. Başarılı sporcu, Dünya Turu'ndaki bir sonraki yarışına 9-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka'nın Hvide Sande şehrinde çıkacak.
Kariyerinde 2016 IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu apoleti de bulunan Lena, sporun en prestijli turnuvası PWA Dünya Turu'nda ise 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken 2015'te dünya üçüncülüğü elde etmişti.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:14
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Pierre Gignac’ta geri sayım
Toplam 19
Yorum
*** beşikteş başkan raha nasıl olsa fener galatasaray şampiyonlar liğinde oynayacak kardeşim iki tıransfer iyi bir forvet birde stoper liğ başlayacak be
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 10
Yorum
Fenerli_bey fenerde is yapmaz ama GS de yilin futbolcusu olur. FB defansa yigiliyor. uzun top atiyor. lens takim oyunu adami.
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 9
Yorum
BJK'li henüz degil ama bu sartlarda 2 sene üstüste sampiyonlukla iyi gidiyoruz diyebiliriz. Tüpçü varken 8 milyon'a Tabata alindi? Abou yu alamiyor
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