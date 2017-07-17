 Lena Aylin Erdil, bir kez daha zirvede – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    , bir kez daha zirvede

    <a href="/index/lena-aylin-erdil?id=f5e4ea6c-9930-479a-b712-b05843bce76e" class="" rel="tag">Lena Aylin Erdil</a>, bir kez daha zirvede

    Rüzgar sörfünün yaşayan efsanelerinden Red Bull sporcusu , Türkiye Slalom Ligi'nde ikinci yarışını da kazandı.

    Seferihisar'dan sonra Dikili'de de birinci olan Dünya Şampiyonu Lena, hem şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı hem de PWA Dünya Kupası'nın son ayağı öncesinde formda olduğunu gösterdi.Türkiye'de rüzgar sörfünün önemli isimlerinden olan , başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Dünya Şampiyonu unvanlı Lena, Türkiye Slalom Ligi'nde ikinci yarışını da kazandı ve şampiyonluk için önemli bir adım attı. Dikili'deki performansıyla alkış alan başarılı sporcu, Seferihisar'daki ilk ayakta da rakiplerini geride bırakmıştı.Dikili'de ikinci sırayı Fulya Ünlü aldı, Çağla Kubat ise podyumun son sırasında kaldı. Ligdeki mücadele, 3-6 Ağustos'ta Urla ve 17-20 Ağustos'ta Çeşme'de devam edecek.

    Uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Lena Erdil, PWA Dünya Turu'nda 2017 yılında başarılı sonuçlara imza attı. Bu sezon PWA Dünya Turu'nun Güney Kore ayağında ikinci olan Lena, Japonya'da üçüncülük elde etmiş ve üst üste ikinci kez podyumda yer almayı başarmıştı. Başarılı sporcu, Dünya Turu'ndaki bir sonraki yarışına 9-14 Eylül tarihleri arasında Danimarka'nın Hvide Sande şehrinde çıkacak.
    Kariyerinde 2016 IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonu apoleti de bulunan Lena, sporun en prestijli turnuvası PWA Dünya Turu'nda ise 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken 2015'te dünya üçüncülüğü elde etmişti.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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