Görkemli organizasyona görkemli açılış

97 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek açılış seremonisinde Türkiye'nin bayrağını milli güreşçi İlhan Çıtak taşıyacak. Son dört Deaflympics'ten altın madalya ile ayrılan ve oyunlar tarihinde Türkiye'ye en çok altın madalya kazandıran isim olan 37 yaşındaki Çıtak, son olimpiyatında beşinci altınını alıp aktif sporculuk yaşamına son vermek istiyor.



?MEŞALEYİ SÜRPRİZ BİR İSİM YAKACAK

Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül'ün, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi ICSD'nin Lozan'daki merkezinden teslim aldığı ve 7 Temmuz'da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı törenle Samsun'a getirilen meşale, açılış seremonisinde Olimpiyat ateşini yakmak için kullanılacak. Meşaleyi yakacak olan isimse sürpriz olacak.



TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK

33 bin 919 kişi kapasiteli Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek olan açılış töreni için biletler ücretsiz olarak temin edilebilecek. Stadyuma toplu ulaşım ise tramvayla sağlanacak. Tramvay, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından açılış günü 17.00 – 23.00 saatleri arasında ücretsiz olarak sporseverlerin hizmetine sunulacak.



MURAT BOZ KONSER VERECEK

Yaklaşık 4 saat sürecek olan açılış töreninde şarkıcı Murat Boz sahne alacak. Seremoni öncesi sporseverlerin karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcı mini bir konser verecek.



SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açılışta 650 özel güvenlik, 3 binin üzerinde de polis görev alacak. Seremoni için sağlık tedbirleri de artırıldı. 15 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 5 ikili ekip olmak üzere toplamda 60'a yakın sağlık personeli açılış töreninde görevli olacak.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHNESİ KURULACAK

Türkiye'de şu ana kadar gerçekleştirilmiş seromonilerde kurulan en büyük sahne olarak rekor kıracak olan olimpiyat açılışında, sahne üzerinde bulunan 2 adet özel havuz sistemi sayesinde seramoni süresince senaryo ve müzikle senkronize su gösterileri gerçekleştirilecek. 1500 m2'lik dev ekran sayesinde izleyiciler sahnedeki kareogrofi, ışık oyunları, dans ve suyla senkronize müzik şovlarındaki hiçbir detayı kaçırmayacak.