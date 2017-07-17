 Bayraklarını tek başına taşıyacaklar – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Bayraklarını tek başına taşıyacaklar

    Bayraklarını tek başına taşıyacaklar

    Tarihin en geniş ’nda 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu yer alacak. Bu kalabalık kadrolar arasında beş ülke, Samsun’a sadece birer sporcuyla gelmeleriyle dikkat çekiyor.

    Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek. Birçok sporcu, madalya sevinçlerini ya da mağlubiyet üzüntülerini takım arkadaşlarıyla paylaşacak. Ancak beş ülkenin sporcusunun böyle bir imkanı olmayacak. Zira 97 ülkeden Filipinler, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yemen ve Guatemala Samsun'a sadece tek bir sporcu gönderiyor.
    Filipinler'in uluslararası bir organizasyona masa tenisi branşında gönderdiği ilk sporcu olan 19 yaşındaki Abrianne Dominique Camus Nuevo, kafilesinin tek üyesi olarak madalya mücadelesi verecek.

    İlk kez 2015 yılında Polonya'da düzenlenen ve Türk atlet Önder Karakülah'ın kazandığı Avrupa İşitme Engelliler Maratonu'nda gümüş madalya alan 37 yaşındaki George Vella ise Malta'nın tek temsilcisi olacak. Yine atletizm branşından, 18 yaşındaki Mohammed Abdullah Alkhawlani ise Yemen'den Samsun'a doğru yola çıkacak tek sporcu.

    Portekiz'deki Coimbra 2011 Dünya Yüzme Şampiyonası ve Bulgaristan'daki Sofya 2013 'na katılan 22 yaşındaki Sergio Pablo Aragon ise Samsun'daki tek Guatemalalı sporcu olarak havuza girecek.Atıcılıkta yarışan 62 yaşındaki Andreas Constantinou ise, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelip Samsun'da mücadele eden tek isim olacak.Bu beş isim, 18 Temmuz'da yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek açılış seremonisinde ülkelerinin bayraklarını tek başlarına taşıyacaklar.
    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:35
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