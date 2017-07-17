Bayraklarını tek başına taşıyacaklar
Tarihin en geniş İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu yer alacak. Bu kalabalık kadrolar arasında beş ülke, Samsun’a sadece birer sporcuyla gelmeleriyle dikkat çekiyor.
Filipinler'in uluslararası bir organizasyona masa tenisi branşında gönderdiği ilk sporcu olan 19 yaşındaki Abrianne Dominique Camus Nuevo, kafilesinin tek üyesi olarak madalya mücadelesi verecek.
İlk kez 2015 yılında Polonya'da düzenlenen ve Türk atlet Önder Karakülah'ın kazandığı Avrupa İşitme Engelliler Maratonu'nda gümüş madalya alan 37 yaşındaki George Vella ise Malta'nın tek temsilcisi olacak. Yine atletizm branşından, 18 yaşındaki Mohammed Abdullah Alkhawlani ise Yemen'den Samsun'a doğru yola çıkacak tek sporcu.
Portekiz'deki Coimbra 2011 Dünya Yüzme Şampiyonası ve Bulgaristan'daki Sofya 2013 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılan 22 yaşındaki Sergio Pablo Aragon ise Samsun'daki tek Guatemalalı sporcu olarak havuza girecek.Atıcılıkta yarışan 62 yaşındaki Andreas Constantinou ise, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden gelip Samsun'da mücadele eden tek isim olacak.Bu beş isim, 18 Temmuz'da yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenecek açılış seremonisinde ülkelerinin bayraklarını tek başlarına taşıyacaklar.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:35
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Pierre Gignac’ta geri sayım
Toplam 19
Yorum
*** beşikteş başkan raha nasıl olsa fener galatasaray şampiyonlar liğinde oynayacak kardeşim iki tıransfer iyi bir forvet birde stoper liğ başlayacak be
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 10
Yorum
Fenerli_bey fenerde is yapmaz ama GS de yilin futbolcusu olur. FB defansa yigiliyor. uzun top atiyor. lens takim oyunu adami.
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Savunmacılar kasayı doldurdu
Toplam 9
Yorum
BJK'li henüz degil ama bu sartlarda 2 sene üstüste sampiyonlukla iyi gidiyoruz diyebiliriz. Tüpçü varken 8 milyon'a Tabata alindi? Abou yu alamiyor
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