Dünyanın en değerli spor kulübü
Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys, 4,2 milyar dolar piyasa bedeliyle dünyanın en değerli spor kulübü oldu.
Forbes dergisi tarafından yapılan "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü 2017" isimli araştırmada Dallas Cowboys, geçen yıla göre yüzde 5 artışla 4,2 milyar dolar değere ulaşarak, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde yer aldı.
Listede Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekibi New York Yankees, 3,7 milyar dolar değeriyle ikinci, İngiliz futbol takımı Manchester United ise 3,69 milyar dolar piyasa bedeliyle üçüncü sırayı aldı.
Bu yılki "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü" listesinin ilk 10'u şöyle sıralandı:
1. Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,2 milyar dolar
2. New York Yankees (Beyzbol): 3,7
3. Manchester United (Futbol): 3,69
4. Barcelona (Futbol): 3,64
5. Real Madrid (Futbol): 3,58
6. New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,4
7. New York Knicks (Basketbol): 3,3
8. New York Giants (Amerikan futbolu): 3,1
9. San Francisco 49ers (Amerikan futbolu): 3
10. Los Angeles Lakers (Basketbol): 3
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
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Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 112
Yorum
stark gelen paradan fazlası adam kiralamaya gidecek...seneye yine aynı film...taraftar çok geç olduğunda anlayacak ama iş işten geçmiş olacak
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De Jong sürprizi
Toplam 18
Yorum
GS Bu adamı GS başına bela eden Siejider' dir.. Sineijder Ricerink e talimat verdi.. GS yönetimi de büyük hata yaparak aldı..
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 4
Yorum
stark transferden gelen paradan fazlası yine kiralama ücretlerine gidecek...borç dönülmez noktada...fikret başkan mali durumu hiç önemsemiyor...
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