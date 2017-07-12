 Dünyanın en değerli spor kulübü – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Dünyanın en değerli spor kulübü

    Dünyanın en değerli spor kulübü

    Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys, 4,2 milyar dolar piyasa bedeliyle dünyanın en değerli spor kulübü oldu.

    Forbes dergisi tarafından yapılan "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü 2017" isimli araştırmada Dallas Cowboys, geçen yıla göre yüzde 5 artışla 4,2 milyar dolar değere ulaşarak, üst üste ikinci kez listenin zirvesinde yer aldı.

    Listede Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekibi New York Yankees, 3,7 milyar dolar değeriyle ikinci, İngiliz futbol takımı Manchester United ise 3,69 milyar dolar piyasa bedeliyle üçüncü sırayı aldı.

    Bu yılki "Dünyanın En Değerli 50 Spor Kulübü" listesinin ilk 10'u şöyle sıralandı:

    1. Dallas Cowboys (Amerikan futbolu): 4,2 milyar dolar

    2. New York Yankees (Beyzbol): 3,7

    3. Manchester United (Futbol): 3,69

    4. Barcelona (Futbol): 3,64

    5. Real Madrid (Futbol): 3,58

    6. New England Patriots (Amerikan futbolu): 3,4

    7. New York Knicks (Basketbol): 3,3

    8. New York Giants (Amerikan futbolu): 3,1

    9. San Francisco 49ers (Amerikan futbolu): 3

    10. Los Angeles Lakers (Basketbol): 3

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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