Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Kılıç'ı kabul ettiği belirtildi.
Olimpiyat Oyunları'nın maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılış davetiyesi takdim edildiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonunun Samsun'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.
Kabulün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.
İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın maskotu olan ve yöresel kıyafetler giyen "Çakır"ın kasketindeki 8 köşe, Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıyor. Maskotun ayakkabıları ise yöreye özgü "yumurta topuk" olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:46
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 60
Yorum
Zafer gelecegin ridvan dilmeninne laf yok kiskananlar catlasin kötü topcuda milli takimda neden oynuyor
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Milan'dan gençlik atılımı
Toplam 1
Yorum
haymanalı milan solo con te, milan sempre per te. forca ac milan .
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Maestro adayları Sosa ve De Jong
Toplam 3
Yorum
Erol Kocamış adamları transfer ediyorlar.akılsızca.bu juruzoviç ndiayenin alternatifi idi.şimdide onun alternatifii.turşunun suyunun suyu yani.
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