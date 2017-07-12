 Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu

    Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ı kabul etti.

    Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, 18-30 Temmuz'da Samsun'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi 'ın, Bakan Kılıç'ı kabul ettiği belirtildi.

    Olimpiyat Oyunları'nın maskotu "Çakır"ın da eşlik ettiği kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılış davetiyesi takdim edildiği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın üçüncü büyük spor organizasyonunun Samsun'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.

    Kabulün sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunların maskotlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

    İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın maskotu olan ve yöresel kıyafetler giyen "Çakır"ın kasketindeki 8 köşe, Samsun halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özelliklerini taşıyor. Maskotun ayakkabıları ise yöreye özgü "yumurta topuk" olarak bilinen ayakkabıdan esinlenerek hazırlandı.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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