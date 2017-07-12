 Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    tüm seyircilere ücretsiz

    Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz

    Samsun’da düzenlenecek Deaflympis 2017’deki tüm spor karşılaşmaları ve açılış seremonisi ücretsiz olarak izlenebilecek.

    Türk spor tarihinin ve tarihinin en büyük organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı yerinden takip etmek isteyen seyirciler herhangi bir ücret ödemeyecek.3 bini aşkın sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcının yer alacağı oyunlar, 18 Temmuz'da yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek görkemli törenle başlayacak. Açılış seremonisinin biletleri ücretsiz olacak.Tüm spor karşılaşmaları da herhangi bir ücretsiz ödenmeksizin izlenebilecek. Müsabakalar sırasında tribünlerin dolması durumunda girişler kapatılacak.

    Sporseverlerin karşılaşmaları izleyebileceği salonlar ve branşlar şu şekilde:

    Atıcılık: Bafra Atıcılık Salonu
    Badminton: Bafra Spor Salonu
    Atletizm: İlkadım Atletizm Spor Salonu
    Basketbol: Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu
    Basketbol: Bahattin Ekinci Spor Salonu
    Bowling: Ailkadım Bowling Salonu
    Dağ Bisikleti: Üniversite Yerleşkesi
    Yol Bisikleti: 19 Mayıs İlçesi
    Futbol: Bafra Stadyumu
    Futbol: Çarşamba Stadyumu
    Futbol: 19 Mayıs Stadyumu
    Golf: Samsun Golf Kulübü
    Güreş: Kavak Spor Salonu
    Hentbol: Çarşamba Spor Salonu
    Judo: Atatürk Spor Salonu
    Karate: Atatürk Spor Salonu
    Taekwando: Atatürk Spor Salonu
    Masa Tenisi: Batıpark Spor Kompleksi
    Oryantiring: Tekkeköy merkez, Cumhuriyet Meydanı, Yeniköy, Bayraktepe, Kocadağ
    Voleybol: Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu
    Voleybol: Hasan Doğan Spor Salonu
    Plaj Voleybolu: İlkadım Play Voleybol Sahası
    Tenis: Samsun Tenis Kulübü
    Yüzme: Samsun Olimpik Yüzme Havuzu

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deaflympics tüm seyircilere ücretsiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.