12 yılda 12 kez şampiyon oldu
İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbisi Takımı’nda oyuncu ve antrenör olarak görev yapan Didem Özdem, son 12 yılda 12 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.
"Karada yapılan sporlardan daha risksiz"
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sualtı ragbisinde ülkemizde rakipsiz konumda bulunduğunu vurgulayan Didem Özdem, "Sualtı ragbisi, özellikle İskandinav ülkelerinde çok yaygın bir branş. Türkiye'de ise son yıllarda bir gelişim çizgisine sahip oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ülkemizde bu spora yatırım yapan ilk kulüpler arasında yer alıyor. Hem erkeklerde hem de bayanlarda üst üste kazandığımız kupalar, uzun yıllara dayanan bir çalışmanın sonucu" dedi. Milli Takım'da Büyükşehir patentli 9 sporcunun bulunduğunu da sözlerine ekleyen Didem Özdem, "Sualtı ragbisi farklı bir spor. Çoğu insana şaşırtıcı geliyor. Birçok anne çocuklarını bir sualtı sporuna yönlendirmekten endişe ediyor. Ancak sualtı ragbisi, karada veya havada yapılan sporlardan daha az risk taşıyor. Diğer yandan burada gerçek bir dayanışma duygusu var. Bana göre takım ruhunun en üst düzeyde olduğu branşların en başında yer alıyor" diye konuştu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:32
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Lyon’un Marcelo aşkı bambaşka!
Toplam 27
Yorum
hata yapma baskan kirala babacari transferi kapat yusuf orkan bunlari neden aliyoruz kimin yerine oyanatacagiz.Eldeki kaliteleri gönder vasatlari ucuza topla
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Mekanın sahibi geldi
Toplam 40
Yorum
Çorum gs Ya bu adam geçen sezon ligde hangi takımlara karşı asist ve gol üretmiş sadece sayısal verilere bakmayın.küçük takımlara karşı iyi sadece
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‘Perez, Fenerbahçe’ye kaldı’
Toplam 8
Yorum
mrt 2. GUİZA FACİASI OLUR :))) BİZE GÖRE FORVET DEĞİL BENCE !!
12 yılda 12 kez şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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