 12 yılda 12 kez şampiyon oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    12 yılda 12 kez şampiyon oldu

    12 yılda 12 kez şampiyon oldu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor Takımı’nda oyuncu ve antrenör olarak görev yapan Didem Özdem, son 12 yılda 12 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.

    İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Didem Özdem, oyuncu ve antrenör olarak görev yaptığı lacivert-beyazlı kulüpte 12 yılda tam 12 şampiyonluk yaşadı. Müthiş bir başarı öyküsüne imza atan tecrübeli sporcu, kazandığı kupa ve madalyalarla ulaşılması güç bir kariyerin de sahibi oldu. Henüz 6 yaşındayken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulu öğrencisi olarak girdiği havuzdan bugün rekorları alt üst eden bir şampiyon olarak çıkan 29 yaşındaki sporcu, bir yandan aktif olarak oynarken, diğer yandan da aynı ekibin antrenörlüğünü yapıyor. Sualtı ragbisinde, en fazla şampiyonluk yaşayan sporcu unvanını da elinde bulunduran Didem Özdem, aynı zamanda tam 11 sezon gol yemeyen bir ekibin kadrosunda yer almanın da haklı gururunu yaşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 23. yılını geride bıraktığını, yüzmenin dışında mono palet, sualtı hokeyi ve branşlarında mayo giydiğini belirten deneyimli sporcu, antrenörlük görevini ise 2009 yılından bu yana sürdürüyor.

    "Karada yapılan sporlardan daha risksiz"
    İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sualtı ragbisinde ülkemizde rakipsiz konumda bulunduğunu vurgulayan Didem Özdem, "Sualtı ragbisi, özellikle İskandinav ülkelerinde çok yaygın bir branş. Türkiye'de ise son yıllarda bir gelişim çizgisine sahip oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ülkemizde bu spora yatırım yapan ilk kulüpler arasında yer alıyor. Hem erkeklerde hem de bayanlarda üst üste kazandığımız kupalar, uzun yıllara dayanan bir çalışmanın sonucu" dedi. Milli Takım'da Büyükşehir patentli 9 sporcunun bulunduğunu da sözlerine ekleyen Didem Özdem, "Sualtı ragbisi farklı bir spor. Çoğu insana şaşırtıcı geliyor. Birçok anne çocuklarını bir sualtı sporuna yönlendirmekten endişe ediyor. Ancak sualtı ragbisi, karada veya havada yapılan sporlardan daha az risk taşıyor. Diğer yandan burada gerçek bir dayanışma duygusu var. Bana göre takım ruhunun en üst düzeyde olduğu branşların en başında yer alıyor" diye konuştu.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:32
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