 Yelkenler Kaytazdere’ de yarıştı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Yelkenler Kaytazdere’ de yarıştı

    Yelkenler Kaytazdere’ de yarıştı

    Türkiye Pirat Ligi 4.Etap Yarışları, Altınova Kaytazdere’de yapıldı.

    Türkiye Pirat Ligi 4.Etap Yarışmasına; İstanbul Yelken Kulübü, Şişecan Çayırova, Bayramoğlu Yelken Kulübü, İzmit Yelken Kulübü, Hereke Yelken Kulübü, Galatasaray Yelken Kulübü ve Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübünden 24 sporcu katıldı.Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılan yarışları; Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Yalova İl Spor Müdürü Metin Kaplan, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Altınova İlçe Gençlik Ve Spor Müdürü Mehmet Sait Başaran ve kulüp yöneticileri birlikte izledi.

    Yarışlar sonucunda dereceler giren sporcular şöyle:
    PİRAT GENEL:
    Birinci:Murat Suntay-Ceren Çiçek İstanbul Yelken/Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü
    İkinci:Berk Balta-Deniz Can Erbil Şişecam Yelken Kulübü
    Üçüncü: Bahadır Bozdağ-M.Fatih Gökmen İstanbul Yelken Kulübü

    PİRAT GENÇLER:
    Birinci : Berk Balta-Deniz Can Erbil Şişecam Yelken Kulübü
    İkinci: Eren Can Altun-Atacan Aloğlu Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü
    Üçüncü: Kubilay Tunç-Kaan Özbay Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulübü

    Pirat Yerli Tekne:
    Birinci: Bahadır Bozdağ-M.Fatih Gökmen İstanbul Yelken Kulübü
    İkinci:Eren Can Altun-Atacan Aloğlu Kaytazdere Yelken Kulübü
    Üçüncü:Cenker Baturay-Yusuf Ziya Özalp Bayramoğlu Yelken Kulübü

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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