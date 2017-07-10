Milli sporcu İlke rekora doymuyor

İspanya'nın Barcelona kentinde organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda 36 sporcunun yarıştığı final müsabakaları sonucunda üçüncü olarak bronz madalya elde eden İlke Özyüksel, kombinasyonda (koşu+atış) 583 puan ile kendisine ait rekoru 9 puan geliştirerek, 592 puanla yeni rekora imza attı.

İlke Özyüksel, yaptığı açıklamada, "Kırmak istediğim daha çok rekor var." dedi.

İlk iki rekoru 2015 yılının ekim ayında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde, üçüncü rekorunu 2016'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nda, dördüncü rekorunu ise mayıs ayında Polonya'daki Dünya Kupası'nda yaptığı dereceyle elde ettiğini hatırlatan İlke, Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra yaşadığı sakatlığı kısa zamanda atlattığını belirterek, "Yolumuza devam ediyoruz umarım bir sakatlık yaşamayız ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ederim." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefinin kürsüde yer almak olduğunu ifade eden 20 yaşındaki sporcu, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında mücadele ederek bir ilke imza attığını ancak bunun artık geride kaldığını, ileriye bakarak daha çok çalışması gerektiğini vurguladı.

"Kırmak istediğim daha çok rekor var"

Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakalarının 2019 yılının ortalarında başlayacağına dikkati çeken İlke, bu zamana kadar çıkacağı müsabakaların bir anlamda olimpiyatlara hazırlık niteliğinde olduğunu dile getirdi.

"Henüz en yüksek performansımı yakaladığımı düşünmüyorum." diyen İlke, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'nda şampiyonluk gelirse eminim yeni rekor da gelir. Oyunlara rekor hedefiyle değil daha çok kürsü hedefiyle gideceğiz. Kaç rekor daha kırarım bilmiyorum ama kesinlikle kırmak istediğim daha çok rekor var. Kota sürecimiz 2019 yılının ortalarında başlayacak ama bizim oyunlara yönelik çalışmalarımız Rio'dan sonra hemen başladı. Son sürat planlı bir şekilde devam ediyoruz. Kendimi çok iyi hissediyorum, başarılar geldikçe de mutlu oluyorum. Ülkemi iyi temsil etmenin gururunu yaşıyorum."